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Venčanje Tamare Kalinić i Filipa Testana jezeru Komo imalo je sve elemente svetskog glamura, ali jedan detalj posebno je privukao pažnju. Među brojnim zvanicama iz modne industrije, sveta luksuza, biznisa i međunarodnog jet-seta, ceremoniji, a kasnije i velikom slavlju, prisustvovala je i Naomi Kembel.

Legendarna manekenka, modna ikona i jedna od najuticajnijih žena u istoriji modne industrije, bila je deo intimnog, ali izuzetno glamuroznog venčanja koje je Tamara organizovala u Vili Pizzo, jednoj od najlepših vila na obali jezera Komo.

Dugogodišnje prijateljstvo

Prisustvo Naomi Kembel dodatno je potvrdilo koliko je Tamara godinama gradila ozbiljne veze u svetskom modnom krugu, ali i koliko je njeno venčanje bilo događaj o kojem će se dugo pričati.

Nakon emotivne ceremonije, tokom koje je Tamara do mesta venčanja stigla u pratnji oca, usledila je svečana večera, a potom se slavlje preselilo u unutrašnjost vile. Tada je elegantna ceremonija prerasla u pravu svetsku žurku, u atmosferi koja je, prema komentarima prisutnih, bila jedna od najboljih na kojoj su bili.

Bend je tokom večeri svirao poznate svetske hitove, a gosti su vrlo brzo napunili podijum. U jednom trenutku posebnu pažnju privukle su upravo Tamara i Naomi, koje su zajedno igrale i plesale do kasno u noć. Nasmejane, opuštene i vidno raspoložene, prepustile su se muzici, dok su ih gosti oduševljeno posmatrali i snimali atmosferu koja je ličila na scenu iz luksuznog modnog filma.

Prijateljstvo Tamare Kalinić i Naomi Kembel datira godinama unazad. Njih dve su zajedno proslavile Novu godinu u Dubaiju što je ovekovečeno na društvenim mrežama:

Tamara je svojevremeno objavila i hit snimak sa slavnom Naomi Kembel, koji je privukao veliku pažnju:

Naomi je sa Tamarom snimila video zasnovan na dijalogu glavnih junakinja serije "Tračara", zbog čega su pratioci oduševljeno komentarisali obe lepotice.

(Kurir.rs/ Blic)

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 VIDEO: Tamara i Naomi

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Tamara Kalinić  Izvor: tiktok/tamara