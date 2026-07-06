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Venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija bilo je jedan od najiščekivanijih događaja godine. Na ceremoniji u njujorškom Medison Skver Gardenu okupilo se više od hiljadu zvanica iz sveta muzike, filma i sporta, ali umesto da se danima priča samo o venčanici, gostima i romantičnim zavetima, pažnju javnosti privukle su brojne kontroverze koje su pratile veliko slavlje. Od prijateljstava za koja mnogi veruju da su zauvek završena, preko strogo čuvanih tajni, pa sve do govora koji je, prema medijskim navodima, šokirao deo gostiju, ovo su najveće drame sa venčanja o kojem bruji ceo svet.

Blejk Lajvli nije dobila pozivnicu, fanovi tvrde da je prijateljstvu došao kraj

Najviše pažnje privuklo je odsustvo Blejk Lajvlii njenog supruga Rajana Rejnoldsa. Glumica je godinama važila za jednu od najbližih prijateljica Tejlor Svift. Pevačica je koristila imena njene dece u svojim pesmama, Blejk je režirala spot za pesmu "I Bet You Think About Me", a Tejlor je čak i kuma njihovoj deci.

Tejlor Svift i Blejk Lajvli Foto: NFL / Planet / Profimedia

Zbog toga je mnoge iznenadilo što se nisu pojavili ni na probnoj večeri ni na samom venčanju.

Prema pisanju američkih medija, razlog je narušeno prijateljstvo nakon pravne drame oko filma "It Ends With Us", u kojoj se Tejlor našla uvučena protiv svoje volje. Iako nijedna od njih nije javno govorila o tome, izvori bliski pevačici tvrde da je donela konačnu odluku.

- Tejlor je sada na potpuno drugačijem mestu u životu i želi da bude okružena ljudima kojima veruje i koji joj donose mir, rekao je izvor za Page Six.

- Što se nje tiče, njihovo prijateljstvo je završeno.

Stroga pravila za goste, telefoni zabranjeni, potpisivani ugovori o ćutanju

Venčanje je bilo organizovano gotovo kao događaj pod najvišim stepenom obezbeđenja.

Prema navodima više medija, većina gostiju morala je da potpiše ugovor o poverljivosti, odnosno NDA, kako nijedan detalj sa ceremonije ne bi dospeo u javnost. Pozivnice su bile personalizovane i obeležene, telefoni nisu bili dozvoljeni tokom ceremonije, a bezbednost je bila podignuta na najviši nivo.

Radnici izbačeni zbog navodnog fotografisanja

Koliko se vodilo računa o privatnosti pokazuje i slučaj koji se dogodio uoči venčanja.

Kako piše Page Six, najmanje četvoro radnika Medison Skver Gardena udaljeno je sa događaja nakon što su navodno pokušali da fotografišu pripreme za venčanje. Zbog sindikalne zaštite nisu dobili otkaz, ali im je zabranjen dalji rad u toj dvorani.

Govor koji je, prema navodima medija, šokirao deo gostiju

Još jedna tema koja je punila naslovne strane bio je govor glumice i scenaristkinje Lene Danam.

Prema pisanju Daily Maila, koje su preneli i drugi svetski mediji, Danam je tokom govora na probnoj večeri navodno izgovorila nekoliko eksplicitnih šala koje su deo gostiju ostavile bez teksta. Ove informacije nisu nezavisno potvrđene, a ni Lena Danam ni mladenci nisu ih komentarisali.

Iako će se ovo venčanje pamtiti po raskošnoj ceremoniji, slavnim gostima i bajkovitoj atmosferi, jednako će ostati upamćeno i po pričama koje su ga pratile.

Od spekulacija o kraju jednog od najpoznatijih holivudskih prijateljstava, preko gotovo filmskih mera obezbeđenja, do navoda o govoru koji je izazvao burne reakcije, venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija pokazalo je da čak ni najsrećniji dan u životu najvećih svetskih zvezda ne može da prođe bez drame.

VIDEO: Tejlor Svift