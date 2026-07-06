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Istaknuta modna influenserka Tamara Kalinićstupila je u bračnu zajednicu sa svojim višegodišnjim izabranikom Filipom. U javnost su sada procureli i pojedini kadrovi sa same ceremonije, koji svedoči o izuzetno dirljivim trenucima. Mladu je do samog oltara dopratio otac, što je ujedno bio jedan od najupečatljivijih delova celog dana.

Dok je koračala ka svom budućem suprugu, osamnaestočlani muzički hor izvodio je klasične operske arije. Nakon što je doveo ćerku, Tamarin otac je srdačno i čvrsto zagrlio svog zeta Filipa, posle čega su mladenci stali pred matičara i zvanično izgovorili sudbonosno "da".

Otac Tamare Kalinić zagrlio zeta Foto: Printscreen/Instagram/alisav

Prvi ples

Tokom ove velike proslave, Tamara je ponela dve različite venčanice sa potpisom vodećih imena svetske visoke mode. Prvi model odlikovao se tradicionalnim i zatvorenijim dizajnom, dok je druga toaleta u gornjem delu imala formu elegantnog korseta, suptilno ističući dekolte i vrat.

Pogledajte kadrove sa venčanja Tamare Kalinić:

1/6 Vidi galeriju Venčanje Tamare Kalinić i Filipa Testa Foto: Printscreen/Instagram/alisav

Ovoj romantičnoj bajci prisustvovao je krug od oko stotinu pažljivo odabranih gostiju. U momentu kada je bračni par zakoračio u unutrašnjost vile, svi prisutni su ih pozdravili gromoglasnim aplauzom, nakon čega su mladenci odmah izašli na podijum i odigrali svoj prvi zajednički ples.

Italijanski san na obali jezera

Čitavo svadbeno slavlje realizovano je u potpunoj tajnosti i zaštićeno od radoznalih pogleda, ali uz vrhunski estetski nivo, pregršt čistih emocija i upečatljivih elemenata. Eksterijer pored same vode bio je uređen sa toliko pažnje da je svaki zabeleženi kadar podsećao na fotografije iz najprestižnijih modnih časopisa - prefinjeno, skupoceno i nenametljivo otmeno.

Vizuelni identitet prostora pratio je arhitekturu samog zdanja, pa su raskošne cvetne instalacije, stotine sveća, stilizovani stolovi, diskretni zlatni detalji i specijalno dizajnirana rasveta kreirali magičan ambijent i oživeli pravi italijanski san.

Ko je Filip Testa?

Filipo Testa je italijanski modni menadžer koji je tokom karijere sarađivao sa velikim svetskim brendovima, među kojima se pominju "Off-White" i "Balmain".

Pogledajte zajedničke fotografije Tamare Kalinić i Filipa Testa:

1/12 Vidi galeriju Tamara Kalinić i Filipo Testa vereili su se 2023 godine. Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Malu Pictures / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tamara i Filipo navodno su zajedno od 2020. godine, a ona je više puta isticala da je u njemu pronašla iskrenog i pouzdanog partnera. Iako se o njegovom imovinskom stanju često nagađa, tačni podaci o njegovom bogatstvu nisu javno poznati.

Pogledajte video: Naomi Kembel na venčanju Tamare Kalinić