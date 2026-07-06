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Svoju višegodišnju romansu vodeća srpska influenserkaTamara Kalinić i imućni italijanski preduzetnik Filipo Testa krunisali su raskošnom svadbenom ceremonijom na prestižnoj obali jezera Komo.Mladenci su sudbonosno "da" izgovorili u čuvenoj "Villa Pizzo", velelepnom i istorijskom zdanju koje se nalazi na jednoj od najatraktivnijih svetskih lokacija, tačnije između slikovitih mesta Moltrasio i Černobio.

Pogledajte u galeriji kadrove sa venčanja Tamare Kalinić i Filipa Testa:

1/6 Vidi galeriju Venčanje Tamare Kalinić i Filipa Testa Foto: Printscreen/Instagram/alisav

Ovoj privatnoj proslavi prisustvovao je krug od oko stotinu selektovanih zvanica, među kojima su bili članovi najuže familije, bliski prijatelji pristigli sa različitih meridijana, kao i brojna poznata imena sa globalne scene. Među gostima, svojim prisustvom i izgledom posebno se izdvojila legendarna svetska manekenka Naomi Kembel, koja je ponela status jedne od glavnih zvezda večeri.

00:05 Naomi Kembel na venčanju Tamare Kalinić Izvor: Instagram/alisav/Printscreen

Izlazak pred oltar

Izuzetno dirljiv momenat tokom ceremonije bio je sam dolazak neveste pred oltar, kada je Tamaru ponosno dopratio njen otac. Ovu svečanu šetnju pratio je nastup moćnog osamnaestočlanog hora koji je uživo pevao klasične operske arije. Prema utiscima prisutnih zvanica, čitava scena odisala je vrhunskom prefinjenošću i neodoljivo je podsećala na kadrove iz najlepših evropskih kraljevskih bajki.

Tamara Kalinić sa ocem hoda do oltara Foto: Printscreen/Instagram/alisav

Jedan od najemotivnijih trenutaka sa venčanja jeste onaj kada je otac Tamare Kalinić, nakon što su izgovorili sudbonosno "da", srdačno zagrlio svog zeta, pa se po tome može zaključiti koliko su zaista prisni.

Otac Tamare Kalinić zagrlio zeta Foto: Printscreen/Instagram/alisav

Budući da važi za prepoznatljivu modnu ikonu, Tamara Kalinić je za ovaj poseban dan odabrala dve unikatne venčanice sa potpisom najprestižnijih globalnih modnih kuća. Prva toaleta u kojoj se prošetala bila je tradicionalnijeg i zatvorenijeg dizajna, dok je druga haljina imala savremeniji kroj sa gornjim delom u obliku otmenog korseta koji je suptilno naglašavao vrat i dekolte.

Dekoracija i vatromet

Kompletan prostor Vile Pizzo bio je dekorisan sa istančanim ukusom i u potpunom dosluhu sa njenom vekovnom arhitekturom. Spojevi bajkovitih cvetnih kreacija, stotine upaljenih sveća, stilizovani stolovi sa suptilnim zlatnim akcentima i specijalno osmišljena rasveta stvorili su scenografiju koja je oživela autentičan italijanski san. Vrhunac svadbene večeri obeležio je tradicionalni čin sečenja torte.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao trenutak sečenja torte:

1/3 Vidi galeriju Tamara Kalinić i Filip Testo seku svadbenu tortu Foto: Printscreen/Instagram/bencercio

Mladenci su se opredelili za minimalističku poslasticu na četiri sprata, nakon čega su sa zvanicama nazdravili uz čaše vrhunskog i skupocenog šampanjca, dok je u istom trenutku nebo iznad jezera Komo osvetlio veličanstveni vatromet.

Ko je Filipo Testa?

Filipo Testa je italijanski modni menadžer koji je tokom karijere sarađivao sa velikim svetskim brendovima, među kojima se pominju "Off-White" i "Balmain".

Tamara Kalinić, Filipo Testa Foto: Instagram/tamara

Tamara i Filipo navodno su zajedno od 2020. godine, a ona je više puta isticala da je u njemu pronašla iskrenog i pouzdanog partnera. Iako se o njegovom imovinskom stanju često nagađa, tačni podaci o njegovom bogatstvu nisu javno poznati.

Pogledajte video: Venčanje Tamare Kalinić i Filipa Testa