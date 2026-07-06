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Princeza od Velsa proslavila je 36. rođendan na svečanosti povodom stogodišnjice londonske galerije Tejt. Manje od dva meseca kasnije, tragično je izgubila život u saobraćajnoj nesreći u Parizu. Njen poslednji rođendan i danas se smatra jednim od najznačajnijih i najupečatljivijih trenutaka u istoriji britanske kraljevske porodice.

Princeza Dajana Foto: Phil Loftus / Capital pictures / Profimedia

Tokom tog događaja nosila je elegantnu crnu haljinu od čipke, koju joj je za rođendan poklonio modni dizajner Žak Azagiri, uz diskretno usklađen nakit koji je dodatno naglasio njen prepoznatljiv stil. To veče je još jednom pokazalo koliko je princeza Dajana bila bliska običnim ljudima. Prema pisanju magazina People, zastala je ispred galerije kako bi pozdravila okupljene građane.

Obožavaoci su joj uručivali cveće, rođendanske čestitke i poklone, pa čak i ružičasti balon sa likom medvedića, pre nego što je ušla na gala događaj. Tu toplinu i povezanost sa ljudima kasnije je u svom oproštajnom govoru istakao njen brat, grof Spenser, poručivši da Dajani "nije bila potrebna kraljevska titula" da bi stvarala sopstvenu magiju.

1/5 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: Peter Heimsath / DPA / Profimedia, parkerphotography / Alamy / Profimedia, Peter Lea / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njen rođendan došao je u periodu kada je bila snažno posvećena humanitarnom radu. U junu 1997. godine podržala je humanitarnu aukciju svojih haljina, a tokom leta nastavila je saradnju sa Crvenim krstom i kampanju za zabranu protivpešadijskih mina.

Na zvaničnom sajtu britanske kraljevske porodice navodi se da je njen poslednji zvanični angažman u Velikoj Britaniji bio 21. jula, kada je posetila bolnicu Nortvik Park u Londonu.

Gledano iz današnje perspektive, glamurozno veče u galeriji Tejt dobija istovremeno veličanstveno i melanholično značenje. Dajana je tada delovala kao žena spremna za novo životno poglavlje, dok je istorija toj večeri kasnije dala sasvim drugačiji, tragičan kontekst.

(Kurir.rs/Informer)

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