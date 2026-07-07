Slušaj vest

Godinama su kružile teorije da je lažirao sopstvenu smrt i pobegao u Meksiko, ali Olivija Njutn Džon nikada nije poverovala u takve priče. Misteriozni nestanak čoveka kog je volela pratio ju je sve do poslednjih dana života.

Nestanak bivšeg partnera Olivije Njutn Džon više od dve decenije jedna je od najvećih misterija holivudske scene, a nova biografija ponovo je otvorila pitanja o tome šta se zapravo dogodilo Patriku Makdermotu.

Snimatelj Patrik Makdermot nestao je u junu 2005. godine tokom noćnog ribolova u blizini San Pedra kod Los Anđelesa. Imao je 48 godina, a američka obalska straža tada je zaključila kako je najverovatnije stradao na moru. Ipak, njegov nestanak godinama su pratile brojne teorije – od tvrdnji da je lažirao sopstvenu smrt, pa sve do nagađanja da je pobegao u Meksiko i tamo započeo novi život, piše Daily Mail.

Prema novoj biografiji ''A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John'', slavna glumica i pevačica nikada nije verovala takvim pričama. Njena prijateljica i saradnica Liona Bojd otkrila je kako je Olivija bila uverena da je Makdermot ili ubijen ili se utopio.

U galeriji pogledajte fotografije Olivije Njutn Džon:

1/4 Vidi galeriju Olivija Njutn Džon Foto: Profimedia

''Mislila je da je ubijen, mislila je da se utopio. Rekla je: 'Ne, ne verujem u te priče'", ispričala je Bojd autoru Metjuu Hildu.

Njutn Džon i Makdermot započeli su vezu nakon njenog razvoda od glumca Meta Latanzija 1995. godine, ali njihov odnos bio je turbulentan. U memoarima koje je objavila 2018. godine opisala je da su imali vezu s prekidima, a otkrila je i da u trenutku njegovog nestanka više nisu bili zajedno.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Nakon što je Patrik nestao, pojavile su se razne teorije. Neki su tvrdili da je imao ozbiljne finansijske probleme, te da je možda želeo da nestane i započene novi život. Australijska novinarka Luis Penel tada je za NBC News izjavila kako je Makdermot navodno imao problema i s dugovima.

''Koliko znam, žalio se na finansijske poteškoće'', rekla je tada.

Foto: Pofimedia

Posebnu pažnju godinama su izazivale tvrdnje da je viđen u Meksiku. Privatni istražitelj Džon Nazarijan tvrdio je 2016. godine da je razgovarao s ljudima koji su verovali da je Patrik živ.

''Razgovarao sam s ljudima tamo. Devojka s kojom je putovao navodno je imala nemački akcenat'', rekao je Nazarijan svojevremeno.

Foto: Pofimedia

Iako su se godinama pojavljivale razne teorije, nijedna od tih priča nikada nije potvrđena.

Prema biografiji ''A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John'', slavna glumica kasnije je angažovala stručnjaka za bezbednost Gevina de Bekera, koji je poslao privatne istražitelje u Meksiko kako bi pokušali da pronađu njenog bivšeg partnera. Ipak, potraga nije donela odgovore koje je tražila. Američka obalska straža na kraju je zaključila kako je najverovatnije stradao na moru, a istraga je zvanično zatvorena 2008. godine.

Foto: Printscreen/Youtube

Zvezda "Briljantina" godinama je otvoreno govorila koliko joj je teško da živi s činjenicom da nikada nije saznala šta se zapravo dogodilo.

''Mislim da će uvek postojati upitnik... Ne verujem da ću ikada pronaći mir zbog toga'', rekla je 2009. godine za Women's Weekly.

U intervjuu za emisiju 60 Minutes 2016. godine ponovo se osvrnula na njegov misteriozni nestanak.

Foto: Profimedia

''Izgubljen je na moru...Niko zapravo ne zna šta se dogodilo. Ljudski je pitati se. Ali to su stvari u životu koje morate da prihvatite i pustite'', rekla je tada.

Uprkos tragediji i misteriji koja nikada nije rešena, Olivija je kasnije nastavila dalje sa životom. Godine 2008. udala se za preduzetnika Džona Isterlinga, s kojim je ostala sve do svoje smrti 2022. godine nakon dugogodišnje borbe s rakom dojke.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Kakva misterija se krije iza serije "Simpsonovi"