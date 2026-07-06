Slušaj vest

Raskošnim svadbenim slavljem na živopisnoj obali jezera Komo, najuspešnija srpska modna influenserka Tamara Kalinić i njen izabranik, italijanski biznismen Filipo Testa, zvanično su otpočeli zajednički život. Svečani čin sklapanja braka upriličen je u čuvenom istorijskom kompleksu Villa Pizzo.

Jedan od najupečatljivijih delova ceremonije bio je nevestin izlazak pred oltar, kada je Tamaru ponosno dopratio njen otac, a odmah nakon venčavanja srdačno je zagrlio i svog zeta. Ovu dirljivu scenu upotpunio je nastup moćnog osamnaestočlanog hora koji je uživo izvodio klasične operske arije, stvarajući ambijent nalik na evropske kraljevske bajke.

Pogledajte u galeriji kadrove sa venčanja Tamare Kalinić i Filipa Testa:

1/6 Vidi galeriju Venčanje Tamare Kalinić i Filipa Testa Foto: Printscreen/Instagram/alisav

Dodatne emocije i suze radosnice među prisutnima izazvalo je obraćanje samog mladoženje, koji se biranim rečima punim ljubavi obratio svojoj supruzi: "Ušla si u moj život kao uragan. Nisam to očekivao", prenosi Blic.

Dve venčanice

Za ovaj nezaboravan dan Tamara je pripremila dve različite venčanice sa potpisom najprestižnijih svetskih modnih kuća. Prva toaleta odlikovala se tradicionalnijim i zatvorenijim dizajnom, dok je druga haljina imala moderniju formu korseta, suptilno i elegantno ističući liniju vrata i dekolte.

Ovom romantičnom događaju prisustvovalo je stotinak probranih zvanica. U trenutku kada su Tamara i Filipo zakoračili u unutrašnjost vile, svi gosti su ih pozdravili ovacijama, nakon čega je bračni par odmah izašao na podijum kako bi odigrao svoj prvi ples.

Venčanje Tamare Kalinić i Filipa Testa Foto: Printscreen/Instagram/alisav

Naomi Kembel kao specijalna gošća

Među uglednim gostima iz modne industrije, sveta visokog biznisa i međunarodnog džet-seta, na proslavi u Vili Pizzo posebno se izdvojila legendarna manekenka Naomi Kembel. Prisustvo ove planetarno popularne modne ikone na intimnom, ali izuzetno glamuroznom venčanju, samo je još jednom potvrdilo čvrste pozicije i ozbiljne veze koje je Tamara godinama gradila u svetskim modnim krugovima.

00:05 Naomi Kembel na venčanju Tamare Kalinić Izvor: Instagram/alisav/Printscreen

Kako je veče odmicalo, muzički bend je atmosferu podizao izvođenjem poznatih svetskih hitova, što je brzo ispunilo plesni podijum. Najveću pažnju prisutnih privukle su upravo Tamara i Naomi, koje su opušteno i nasmejane plesale zajedno do kasno u noć. Njihov zajednički ples, pun dobre energije, gosti su oduševljeno posmatrali i snimali, zbog čega je čitava atmosfera podsećala na kadrove iz luksuznih modnih filmova.

Među fascinantnim momentima izdvojio se i tradicionalni čin sečenja svadbene torte. Mladenci su se opredelili za minimalističku poslasticu na četiri sprata, nakon čega su sa zvanicama nazdravili uz čaše vrhunskog i skupocenog šampanjca, dok je u istom trenutku nebo iznad jezera Komo osvetlio veličanstveni vatromet.

Pogledajte u galeriji taj trenutak:

1/3 Vidi galeriju Tamara Kalinić i Filip Testo seku svadbenu tortu Foto: Printscreen/Instagram/bencercio

Ko je Filipo Testa?

Filipo Testa je italijanski modni menadžer koji je tokom karijere sarađivao sa velikim svetskim brendovima, među kojima se pominju "Off-White" i "Balmain".

Pogledajte zajedničke fotografije Tamare Kalinić i Filipa Testa:

1/12 Vidi galeriju Tamara Kalinić i Filipo Testa vereili su se 2023 godine. Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Malu Pictures / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tamara i Filipo navodno su zajedno od 2020. godine, a ona je više puta isticala da je u njemu pronašla iskrenog i pouzdanog partnera. Iako se o njegovom imovinskom stanju često nagađa, tačni podaci o njegovom bogatstvu nisu javno poznati.

Pogledajte video: Naomi Kembel na venčanju Tamare Kalinić