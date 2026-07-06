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Poznata srpska modna zvezda Tamara Kalinić stupila je u brak sa svojim dugogodišnjim izabranikom Filipom Testom. Svadbena svečanost realizovana je pod velom stroge tajnosti u čuvenom kompleksu Villa Pizzo, raskošnom istorijskom zdanju koje se nalazi na samoj obali jezera Komo, između živopisnih mesta Moltrasio i Černobio.

Kompletna scenografija osmišljena je tako da podseća na kadrove iz najprestižnijih modnih editorijala - prostor su krasile bajkovite cvetne instalacije, stotine upaljenih sveća i prefinjeni zlatni akcenti, oživljavajući magičnu atmosferu autentičnog italijanskog sna.

Pogledajte u galeriji kadrove sa venčanja Tamare Kalinić i Filipa Testa:

1/6 Vidi galeriju Venčanje Tamare Kalinić i Filipa Testa Foto: Printscreen/Instagram/alisav

Nevesta je tokom ovog posebnog dana nosila dve različite venčanice sa potpisom vodećih globalnih modnih brendova. Prva haljina odlikovala se svedenijim dizajnom i zatvorenijim krojem, dok je druga toaleta u gornjem delu imala formu otmenog korseta koji je suptilno naglašavao njen vrat i dekolte. U momentu kada je bračni par zakoračio u unutrašnjost vile i dobio srdačne ovacije svih prisutnih, odmah su izašli na podijum i odigrali svoj prvi ples.

Venčanje Tamare Kalinić i Filipa Testa Foto: Printscreen/Instagram/alisav

Hvatanje bidermajera

Izuzetan akcenat i pregršt dobre zabave doneo je momenat kada je Tamara Kalinić bacila svadbeni buket. Bidermajer je završio direktno u rukama Ruskinje Alise Volskaje, koja uživa status veoma uticajne i prepoznatljive figure u krugovima svetskog džet-seta.

Tamara Kalinić baca bidermajer Foto: Printscreen/Instagram/bencercio

Koliko je Alisa bila uzbuđena i rešena da dođe do buketa pokazuje i podatak da se u žaru trenutka spustila na kolena kako bi ga bezbedno uhvatila, što je izazvalo smeh i oduševljenje među gostima. Odmah nakon ovog uspešnog podviga, Alisa je potrčala ka Tamari i snažno je zagrlila.

Ruskinja Alisa Volskaja uhvatila bidermajer na venčanju Tamare Kalinić Foto: Printscreen/Instagram/bencercio

Elitne zvanice

Ovom elitnom svadbenom okupljanju prisustvovalo je oko stotinu pažljivo selektovanih zvanica iz sfere visoke mode, korporativnog biznisa i međunarodne aristokratije. Najveću pažnju medija i prisutnih privukla je legendarna manekenka i planetarna modna ikona Naomi Kembel. Njeno prisustvo na proslavi još jednom je dokazalo koliko su duboke i stabilne veze koje je Tamara tokom dugogodišnje karijere izgradila na globalnoj modnoj sceni.

00:05 Naomi Kembel na venčanju Tamare Kalinić Izvor: Instagram/alisav/Printscreen

Prava praznična atmosfera nastala je onog trenutka kada je muzički bend počeo da izvodi poznate svetske numere, što je brzo ispunilo plesni podijum. Među najupečatljivijim momentima večeri izdvaja se zajednički ples Tamare i Naomi, koje su opušteno i sa osmehom uživale u ritmu do kasno u noć, stvarajući vizuelne prizore nalik na scene iz luksuznih modnih filmova. Jedan od najemotivnijih trenutaka celog venčanja ponela je scena u kojoj je Tamaru do samog oltara ponosno dopratio njen otac.

Tamara Kalinić sa ocem na venčanju Foto: Printscreen/ Instagram

Ovu svečanu šetnju pratio je nastup moćnog osamnaestočlanog hora koji je uživo pevao klasične operske arije. Prema utiscima prisutnih zvanica, čitava scena odisala je vrhunskom prefinjenošću i neodoljivo je podsećala na kadrove iz najlepših evropskih kraljevskih bajki. Emocije je uzburkao i trenutak kada je otac Tamare Kalinić, nakon što su izgovorili sudbonosno "da", srdačno zagrlio svog zeta, pa se po tome može zaključiti koliko su zaista prisni.

Otac Tamare Kalinić zagrlio zeta Foto: Printscreen/Instagram/alisav

Emotivni govor supruga

Dodatne emocije i suze radosnice među prisutnima izazvalo je obraćanje samog mladoženje, koji se biranim rečima punim ljubavi obratio svojoj supruzi: "Ušla si u moj život kao uragan. Nisam to očekivao."

Dekoracija i vatromet

Kompletan prostor Vile Pizzo bio je dekorisan sa istančanim ukusom i u potpunom dosluhu sa njenom vekovnom arhitekturom. Spojevi bajkovitih cvetnih kreacija, stotine upaljenih sveća, stilizovani stolovi sa suptilnim zlatnim akcentima i specijalno osmišljena rasveta stvorili su scenografiju koja je oživela autentičan italijanski san. Vrhunac svadbene večeri obeležio je tradicionalni čin sečenja torte.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao trenutak sečenja torte:

1/3 Vidi galeriju Tamara Kalinić i Filip Testo seku svadbenu tortu Foto: Printscreen/Instagram/bencercio

Mladenci su se opredelili za minimalističku poslasticu na četiri sprata, nakon čega su sa zvanicama nazdravili uz čaše vrhunskog i skupocenog šampanjca, dok je u istom trenutku nebo iznad jezera Komo osvetlio veličanstveni vatromet.

Ko je Filipo Testa?

Filipo Testa je italijanski modni menadžer koji je tokom karijere sarađivao sa velikim svetskim brendovima, među kojima se pominju "Off-White" i "Balmain".

Pogledajte zajedničke fotografije Tamare Kalinić i Filipa Testa:

1/12 Vidi galeriju Tamara Kalinić i Filipo Testa vereili su se 2023 godine. Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Malu Pictures / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tamara i Filipo navodno su zajedno od 2020. godine, a ona je više puta isticala da je u njemu pronašla iskrenog i pouzdanog partnera. Iako se o njegovom imovinskom stanju često nagađa, tačni podaci o njegovom bogatstvu nisu javno poznati.

Pogledajte video: Venčanje Tamare Kalinić