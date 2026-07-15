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Marlon Brando nije bio samo jedan od najvećih glumaca u istoriji filma. Bio je čovek čiji je privatni život izgledao kao grčka tragedija. Iza Oskara, ovacija i statusa holivudske legende krili su se porodični gubici, osećaj krivice, skandali koji se i danas prepričavaju i poslednja želja koja je mnoge ostavila bez teksta. Kada je osetio da mu se bliži kraj, okupio je decu i otkrio im ono o čemu je godinama razmišljao - želeo je da njegovo telo bude zamrznuto posle smrti, u nadi da će ga jednog dana nauka vratiti u život.

Marlon Brando zauvek će ostati upamćen kao glumac koji je promenio Holivud. Njegove uloge Stenlija Kovalskog u filmu "Tramvaj zvani želja", Vita Korleonea u "Kumu" i pukovnika Kurca u "Apokalipsi danas" postale su deo filmske istorije. Međutim, dok je na ekranu igrao nezaboravne likove, iza kamera vodio je život ispunjen tragedijama koje su ga progonile do poslednjeg dana.

Marlon Brando Foto: Printscreen

Sin mu ubio partnera polusestre, Brandon izgovorio čuvenu rečenicu

Dana 16. maja 1990. godine porodica Brando dospela je u centar jedne od najvećih holivudskih afera. Njegov najstariji sin Kristijan Brando usmrtio je Daga Drolea, partnera svoje trudne polusestre Šajen, u porodičnoj kući na Mulholand Drajvu.

Kristijan je tvrdio da je želeo da zaštiti sestru od zlostavljanja i da je pištolj slučajno opalio tokom otimanja. Međutim, istraga je pokazala da je Drollet pogođen dok je sedeo na kauču sa daljinskim upravljačem u ruci.

Suđenje je pratila čitava Amerika, ali najpotresniji trenutak dogodio se kada je Marlon Brando stao pred sud. Slomljen od bola, kroz suze je izjavio da se oseća odgovornim za ono što se dogodilo.

Marlon Brando sa sinom Kristijanom Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

"Bio sam loš otac."

Bila je to rečenica koja ga je pratila do kraja života.

Kristijan je osuđen na deset godina zatvora zbog ubistva iz nehata, ali je iza rešetaka proveo pet godina.

Nikad se nije oporavio od smrti ćerke

Kao da jedna tragedija nije bila dovoljna, porodicu Brando pogodio je još jedan nezamisliv udarac.

Njegova ćerka Šajen godinama se borila sa ozbiljnim psihičkim problemima, a ubistvo partnera potpuno ju je slomilo. Marlon ju je poslao na Tahiti kako bi je zaštitio od medijske pažnje i svedočenja na suđenju, ali njeno stanje nastavilo je da se pogoršava.

Posle više pokušaja samoubistva, Šajen je 1995. godine sebi oduzela život. Imala je svega 25 godina.

Marlon Brando Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Prijatelji slavnog glumca kasnije su govorili da ga je upravo njena smrt zauvek promenila. Sve ređe se pojavljivao u javnosti, povukao se na svoje ostrvo na Tahitiju i gotovo potpuno nestao iz holivudskog života.

Detinjstvo puno bola

Brando je često govorio da su ga godine provedene uz nasilnog oca i majku alkoholičarku zauvek obeležile.

Kao dečak obilazio je barove tražeći majku, koja je često nestajala iz kuće, a kada je imao sedam godina potpuno ga je napustila. Zbog toga je sebi obećao da njegov sin nikada neće odrastati uz dedu kakvog je on imao.

"Nisam želeo da se moj otac približi Kristijanu. Onog dana kada se rodio rekao sam sebi da moj otac nikada neće biti deo njegovog života zbog svega što je učinio meni", ispričao je jednom prilikom.

Ipak, uprkos toj zakletvi, porodični problemi nastavili su da ga prate.

Marlon Brando Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Ženio se tri puta, imao najmanje jedanaestoro dece i mnoštvo afera

Brando je tokom života bio u braku tri puta, a procenjuje se da je imao najmanje jedanaestoro dece sa više žena.

Njegovo ime povezivalo se sa Ritom Moreno, Merlin Monro, a godinama su kružile glasine i o vezi sa Džeki Kenedi.

Šezdesetih i sedamdesetih godina šokirao je javnost kada je otvoreno priznao da je imao homoseksualna iskustva.

Marlon Brando sa Merilin Monro Foto: Profimedia

"Kao i mnogi muškarci, imao sam homoseksualna iskustva i ne stidim ih se", rekao je u vreme kada su ovakve izjave bile gotovo nezamislive za jednu holivudsku zvezdu.

Kasnije su muzički producent Kvinsi Džons i udovica komičara Ričarda Prajora tvrdili da je Brando bio u vezi i sa slavnim komičarem.

Najveća senka karijere

Koliko god bio cenjen kao glumac, jedna epizoda njegove karijere ostala je predmet oštrih kritika.

Tokom snimanja filma "Poslednji tango u Parizu", glumica Marija Šnajder kasnije je tvrdila da kontroverzna scena seksualnog nasilja nije unapred bila dogovorena sa njom.

Godinama posle snimanja izjavila je da se osećala poniženo i da ju je to iskustvo pratilo do kraja života.

Njene reči ponovo su otvorile raspravu o granicama umetnosti, zloupotrebi moći i odnosu prema glumicama na filmskim setovima.

Eksentrički genije pred kamerama

Brando je bio poznat po tome da nije voleo da uči tekst. Replike su mu često bile ispisane na karticama koje su stajale van kadra, a ponekad su ih drugi glumci nosili zakačene na odeći kako bi mogao da ih pročita tokom scene.

Na snimanju filma "Pljačka" neprestano je zadirkivao reditelja Frenka Oza nazivajući ga "Mis Pigi", dok je na filmu "Ostrvo doktora Moroa" zahtevao da njegov lik nosi kofu sa ledom na glavi i da se na kraju otkrije kako je zapravo - delfin.

Marlon Brando Foto: HA / Hollywood Archive / Profimedia

Njegove šale i neobični zahtevi postali su deo holivudskih legendi.

Na samrti je okupio decu i otkrio im želju koja je mnoge zaledila

Poslednjih godina života Brando se borio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Bolovao je od dijabetesa, gotovo je izgubio vid, imao je rak jetre, a srce i pluća bili su sve slabiji.

Ćerka Rebeka kasnije je ispričala da nije želeo da njegova deca znaju koliko je bolest uznapredovala.

"Nije želeo da svi znaju koliko je ozbiljno bolestan. Rekli smo jedno drugom da se volimo i to su bile poslednje reči koje smo razmenili", otkrila je.

Marlon Brando Foto: Profimedia

Tek posle njegove smrti javnost je saznala i jednu od njegovih poslednjih želja.

Marlon Brando želeo je da njegovo telo bude zamrznuto nakon smrti, jer je verovao da će jednog dana medicina i nauka toliko napredovati da će ljudi moći da budu vraćeni u život.

Bio je to poslednji dokaz da je čovek koji je ceo život razmišljao drugačije od drugih takav ostao i kada se suočio sa sopstvenom smrtnošću.

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