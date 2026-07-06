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Britanska muzička zvezda, poznata po tome da privatni život čuva daleko od očiju javnosti, ovog puta je napravila izuzetak. Adel je stigla na kultnu trku Formule 1 u Silverstonu, a pažnju je privukla opuštenim stajlingom i majicom posvećenom Landu Norisu i Meklarenu.

Adel se retko pojavljuje na javnim događajima, ali Veliku nagradu Velike Britanije u Silverstonu očigledno nije želela da propusti. Pevačica, koja već neko vreme ne skriva koliko voli Formulu 1, stigla je u sportskom, ležernom izdanju i odmah privukla poglede.

Pogledajte stajling Adel na Formuli 1 u Silverstonu:

1/5 Vidi galeriju Adel na Formuli 1 u Silverstonu Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

Nosila je navijačku majicu posvećenu Landu Norisu, svetskom prvaku Formule 1 iz 2025. godine, i njegovom timu Meklarenu, a jednostavan stajling upotpunila je nežnom ogrlicom sa natpisom "Mummy". Time je dala i ličnu notu izdanju koje se savršeno uklopilo u atmosferu jednog od najglamuroznijih vikenda u kalendaru Formule 1.

Na Silverstonu su se okupila i mnoga druga poznata imena, među njima Brajan Mej, Damson Idris, Sem Klaflin, Hana Vadingam, kao i Rebeka i Džejmi Vardi. U dobrom društvu bila je i trudna Holi Ramsi, koja je pozirala sa bivšom vozačicom Suzi Volf.

Formula 1 kao porodična strast

Adel je pre dolaska na trku posetila sedište Meklarena, gde je razgovarala sa šefom tima Zakom Braunom, kao i sa vozačima Landom Norisom i Oskarom Pjastrijem. Tom prilikom je otkrila da je njena ljubav prema Formuli 1 zapravo krenula iz porodičnog života. Pevačica je priznala da se njen trinaestogodišnji sin Andželo, kojeg ima iz braka sa Sajmonom Koneckijem, zaljubio u karting, a ona je s vremenom prihvatila njegov interes i sama postala velika obožavateljica.

Adel na Formuli 1 u Silverstonu Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Ne poznajem mnogo tinejdžera koji imaju pravu strast, pa ga u tome stvarno želim podržati. On je opsednut, ali i ja sam opsednuta", rekla je Adel i dodala da nije očekivala da će se sa sinom toliko snažno povezati upravo kroz Formulu 1.

"Kad dete nešto zanima, treba se uključiti. Nisam mislila da ću se sa gotovo četrnaestogodišnjim sinom toliko zbližiti oko nečega da se čak raspravljamo o vozačima", priznala je.

U razgovoru sa Norisom dotakla se i muzike. Na pitanje uživa li još u pevanju, Adel je iskreno odgovorila da danas ne peva često. Ipak, u opuštenom trenutku, sa vozačkim slušalicama na glavi, zapevala je nekoliko stihova hita Britni Spirs "Baby One More Time". Pevačica je pritom progovorila i o slavi, temi o kojoj je ranije više puta govorila vrlo otvoreno. Priznala je da joj je i dalje neobično to što joj je posao upravo pevanje.

"Uvek mi je bilo jasno da se dobro razumem u muziku i mislila sam da ću se baviti otkrivanjem novih talenata. Nikad nisam mislila da sam ja taj talent", rekla je Adel, dodavši da joj je popularnost i dalje najteži deo karijere.

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