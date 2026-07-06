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Glavna vest ovih dana u Velikoj Britaniji jeste da stiže princ Hari, mlađi sin britanskog kralja Čarlsa III, ali bez supruge Megan i njihovo dvoje dece, Arčija i Lilibet, o čemu smo i ranije pisali. Njegov portparol je potvrdio kako je Hari formalno prihvatio poziv da ove nedelje provede deo svoje posete Londonu u Bakingemskoj palati, piše BBC.

Ali, odmah po objavi te vesti, oglasila se Palata koja je saopštila da vojvoda od Saseksa neće ostati tamo tokom dela svoje posete. Kraljevski izvori kažu da vojvoda nije formalno odgovorio na ponudu smeštaja u kraljevskoj rezidenciji do roka, koji je bio kraj prošle nedelje, te da mu je tokom vikenda rečeno da više ne može ostati u Bakingemskoj palati.

Pogledajte u galeriji fotografije princa Harija:

1/7 Vidi galeriju Princ Hari Foto: Tayfun Salci/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, BBC / Ferrari / Profimedia, Tayfun Salci / Zuma Press / Profimedia

Pravila palate

Navodi se kako Palata zahteva minimalni rok za najavu kako bi se osiguralo da gost može biti primljen i da se obezbedi osoblje iz kraljevskog domaćinstva. Portparol princa Harija opisao je tu odluku kao razočaravajuću.

Par, koji od 2020. godine živi u Kaliforniji nakon burnog prekida odnosa sa kraljevskom porodicom, planirao je ovo putovanje u sklopu priprema za Invictus Games, koje bi trebale da se održe 2027. godine u Birmingemu, u središnjoj Engleskoj. Iako nije potvrđen razlog zašto mu se ipak neće pridružiti supruga i deca, britanski portal piše kako je potvrđeno da porodici neće biti osigurano policijsko obezbeđenje.

Poseta porodičnom imanju

Kralj Čarls svoje dvoje unuka, u uzrastu od sedam i pet godina, nije video poslednje četiri godine. Tokom posete Birmingemu očekuje se da će princ Hari posetiti gradsku dečju bolnicu i Nacionalni izložbeni centar u Birmingemu, koji će biti domaćin Igara.

Megan Markl, princ Hari Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pisalo se i da će kasnije na svom putovanju posjetiti Altorp u Nortemptonu, porodično imanje njegove pokojne majke, princeze Dajane. Suprugu i decu, koja će mu se možda kasnije pridružiti, planirao je da odvede na majčin grob. Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa poslednji put su bili zajedno u Velikoj Britaniji 2022. godine, za vreme sahrane kraljice Elizabete Druge. Od tada je sam putovao u zemlju, a oca je video na putovanju prošlog septembra.

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