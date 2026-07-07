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Legendarna pevačica Šer (80) pravi je dokaz da su godine samo broj, jer i u devetoj deceniji života uspešno prkosi vremenu. Već više od šest dugih decenija vlada svetskom scenom i važi za jednu od najvećih, ne samo muzičkih, već i modnih ikona svih vremena. Međutim, iza blistave karijere i vanvremenskog izgleda krije se neverovatno buran ljubavni život, prepun uspona, padova i neočekivanih obrta.

Sve je počelo zlatnih šezdesetih godina, kada je Šer započela karijeru u čuvenom duetu "Sonny & Cher". Ljubavna i poslovna veza sa Sonijem Bonom obeležila je prve godine njene vrtoglave slave. Par je stao pred oltar 1964, a samo godinu dana nakon venčanja izbacili su kultni hit "I Got You Babe". Pesma ih je doslovno vinula u zvezde, učinivši ih jednim od najpoznatijih i najvoljenijih muzičkih parova tog vremena.

Šer Foto: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Ipak, bajka nije trajala večno. Par se razveo 1975. godine, ali je Šer tada pokazala svoju pravu snagu. Nastavila je da gradi samostalnu karijeru, jasno stavljajući svima do znanja da njen uspeh ne zavisi od zajedničkih nastupa sa bivšim suprugom. Usledili su planetarni hitovi koji su obeležili muzičke dekade, poput "Believe", "If I Could Turn Back Time" i "Strong Enough". Njen talenat nije bio ograničen samo na muziku – 1987. godine maestralno se ostvarila kao glumica i osvojila najprestižniju nagradu, Oskara, za najbolju glumicu u filmu "Opčinjena mesecom".

Uvek je volela da šokira i pomera granice, pa je tako redovno punila naslovnice svojim odvažnim i smelim modnim izdanjima. Njene kreacije na dodelama nagrada često su izazivale podeljene reakcije javnosti, ali je ona uvek bila ta koja diktira trendove. Isto tako, ova neustrašiva žena nikada nije krila niti se stidela da prizna da se podvrgla estetskim zahvatima, o čemu je uvek otvoreno i bez dlake na jeziku govorila.

Šer je osvojila Oskara za najbolju glumicu u filmu "Opčinjena mesecom" Foto: Profimedia

Udala se četiri dana nakon zvaničnog razvoda

A onda, prava ljubavna drama! Samo četiri dana – dobro ste pročitali, četiri dana – nakon što je 1975. godine njen brak sa Sonijem Bonom zvanično okončan, Šer je ponovo stala pred oltar! Novi izabranik bio je muzičar Greg Alman. Ali, ovaj brak je bio osuđen na turbulencije od prvog dana.

Zbog Almanove teške borbe sa zavisnošću, pevačica ga je prvi put napustila svega nekoliko dana nakon samog venčanja. Iako su se ubrzo pomirili u pokušaju da spasu ljubav, njihov odnos jednostavno nije mogao da opstane, te su se definitivno rastali 1979. godine. Pored nezaboravnih pesama, iz svoja dva braka Šer ima i dvoje dece – sina Elijaha, kao i Čaza Bona, koji je rođen kao devojčica Čestiti.

Greg Alman Foto: Profimedia

Danas, ova neponovljiva diva i dalje ne usporava. I dalje snima muziku, nastupa i redovno komunicira sa fanovima na društvenim mrežama. A kada je u pitanju srce? Šer ponovo pomera sve granice!

Poslednjih godina uživa u strastvenoj vezi sa Aleksanderom Edvardsom, koji je od nje mlađi neverovatnih 40 godina! Pravi dokaz da za nju ne postoje pravila.

Inače, još jedna trivija o Šer je to da je saznala da je dobila unuku čak 15 godina nakon što se devojčica rodila.

(Kurir.rs/Žena)

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