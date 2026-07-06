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Frida Kalo rođena je 6. jula 1907. u Meksiku i spada u one umetnice koje su ostavile snažan trag i to ne samo u svetu umetnosti. Najpoznatija je po autoportretima poput The Two Fridas, Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird , The Broken Column i Self-Portrait with Cropped Hair. Tokom života naslikala je više od 140 dela, od kojih su više od trećine činili upravo autoportreti.

Frida Kalo Foto: CORTESÍA / Newscom / Profimedia

Strast koja ju je pokretala prenela se i na ljubavni život koji je bio nadasve buran.

Jedan od najvažnijih ljudi u životu Fride Kalo bio je meksički muralista Diego Rivera, jedan od najpoznatijih umetnika svog vremena. Odnos između Fride i Dijega bio je olujna mešavina duboke ljubavi, umetničke saradnje i čestih izdaja.

Spojila ih je umenost uprkos svim njihovim razlikama

Frida Kalo upoznala je Dijega Riveru 1928. godine, kada je tražila njegovo mišljenje o svojim slikama. Impresioniran njenim talentom, Rivera ju je podstakao da nastavi da slika. Njihova veza brzo je napredovala, da bi se venčali 1929. godine. Uprkos razlici od dvadeset godina i različitim ličnostima Rivera kao poznati muralista, a Frida kao mlada umetnica njihova veza je bila intenzivna. Frida je jednom izjavila:

"Ne mogu da govorim o Dijegu kao o mužu jer je ta reč, kada se primeni na njega, besmislica... Volim Dijega toliko da ne mogu da budem objektivni posmatrač njega ili njegovog života.“

Frida Kalo, Dijego Rivijera Foto: German Espinosa / Zuma Press / Profimedia

Varao je na sve strane čak i sa njenom sestrom

Njihov brak bio je pun neverstava. Rivera je imao mnoge afere koje su duboko povredile Fridu, naročito kada je započeo vezu sa njenom mlađom sestrom Kristinom. Ova izdaja navela je Fridu da privremeno napusti Dijega. Svoju bol pretočila je u umetnost, stvarajući dela poput „Sećanje, srce“ koja prikazuje njenu patnju zbog prevare.

I dok ni on sam nije bio veran, podržavao je svojevremeno biseksualnu suprugu u njenim ljubavnim vezama sa ženama. Međutim, ljubomora ga nije zaobišla kada je reč o muškarcima, ali Frida se nije obazirala na njegove prigovore. Tokom života, mnogi poznati muškarci i žene bili su njeni ljubavnici i ljubavnice.

Par se razveo 1939. no već godinu dana kasnije ponovno su izgovorili sudbonosno "da". Uprlps svim izazovima ostali su zajedno sve do Fridine smrti 1954. godine.

Frida Kalo, Dijego Rivera Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

Zbog povreda nije smela da ostane trudna, proživljavala je nekoliko gubitaka trudnoće

Frida i Diego nisu imali dece. Zbog teških povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći sa samo 18 godina trudnoće su za nju bile ekstremno rizične. Tokom života doživela je nekoliko spontanih pobačaja, a bol zbog neostvarenog majčinstva pretočila je u neka od svojih najpotresnijih dela.

Svoje životno iskustvo Frida nije izražavala samo na platnu. Jednako je promišljeno gradila i vlastiti izgled, koji je s vremenom postao jednako prepoznatljiv kao i njezine slike.

Frida Kalo i Dijego Rivera Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Poslednje godine braka i neispunjena želja na samrtnoj postelji

Zdravlje Fride se pogoršavalo, što je dovelo do brojnih operacija i amputacije desne noge. Uprkos burnoj prošlosti, Rivera je bio uz nju do kraja. Neposredno pre njene smrti 1954, Frida mu je poklonila prsten namenjen njihovoj 25. godišnjici braka, svestan da je neće dočekati.

Rivera je bio slomljen zbog njenog odlaska. Želeo je da njihovi pepeo budu spojeni, ali njegova porodica to nije ispoštovala i on je sahranjen odvojeno.