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Venčanje Tamare Kalinić i italijanskog modnog menadžera Filippa Teste na obali jezera Komo privuklo je pažnju javnosti zbog raskošne organizacije, svetski poznatih zvanica i jedne od najlepših lokacija u Italiji. Dok su fotografije iz bajkovite Vile Pizzo obišle region, mnogi su se zapitali koliko zapravo košta da izgovorite sudbonosno "da" na mestu koje važi za jedno od najprestižnijih u Evropi.

Iako tačan iznos koji su Tamara Kalinić i Filipo Testa izdvojili za svoje venčanje nije poznat, procene stručnjaka iz industrije luksuznih venčanja pokazuju da budžet za proslavu poput ove lako može da premaši 200.000 evra.

Sam zakup vile košta kao luksuzan automobil

Villa Pizzo nalazi se u mestu Černobio na jezeru Komo i jedna je od najpoznatijih lokacija za luksuzna venčanja u Italiji. Vila je okružena istorijskim vrtovima, ima najdužu privatnu obalu na jezeru, a gosti do nje mogu da stignu i brodom, što je jedan od zaštitnih znakova venčanja na ovoj ekskluzivnoj destinaciji.

Na zvaničnom sajtu Vile Pizzo navodi se da je imanje namenjeno ekskluzivnim privatnim događajima i da pruža potpunu privatnost mladencima i njihovim gostima.

Prema podacima sajta Julia Loeffler, koji se bavi luksuznim venčanjima na jezeru Komo, ekskluzivni zakup Vile Pizzo najčešće iznosi oko 30.000 evra. Pojedini organizatori venčanja navode da se cena kreće između 25.000 i 35.000 evra, u zavisnosti od termina i uslova zakupa. Važno je naglasiti da se taj iznos odnosi isključivo na korišćenje vile i prostora, bez hrane, dekoracije, muzike i ostalih usluga.

Tu troškovi tek počinju

Sam zakup predstavlja tek početak ukupnog budžeta. Kako navode specijalizovani organizatori venčanja na jezeru Komo, posebno se plaćaju ketering, otvoreni bar, cvetni aranžmani, rasveta, ozvučenje, fotografi, snimatelji, prevoz gostiju brodovima, kao i kompletna organizacija događaja.

Tamara Kalinić sa ocem na venčanju Foto: Printscreen/ Instagram

Prema procenama više agencija koje organizuju luksuzna venčanja na ovoj destinaciji, proslava za oko 100 gostiju najčešće košta između 150.000 i 250.000 evra. U slučaju da mladenci angažuju poznate muzičke izvođače, vrhunske kuvare, kompleksniju scenografiju ili višednevni program za goste, ukupan budžet može biti i znatno veći.

Mesto koje bira svetska elita

Villa Pizzo već godinama važi za jednu od najpoželjnijih adresa za venčanja u Evropi. Kako navodi agencija Exclusive Italy Weddings, upravo zbog istorijske arhitekture, raskošnih vrtova, pogleda na jezero Komo i potpune privatnosti, ovu vilu biraju poznate ličnosti iz sveta mode, filma i muzike.

1/7 Vidi galeriju Venčanje Tamare Kalinić Foto: Printscreen/Instagram/bencercio, Printscreen/Instagram/alisav

Među njima su i muzičar Džon Ledžend i manekenka Krisi Tajgen, koji su svoje venčanje organizovali upravo na ovoj lokaciji.

Nije zato iznenađenje što su Tamara Kalinić i Filipo Testa za svoj veliki dan odabrali upravo Vilu Pizzo. Spoj istorijskog zdanja, luksuznog ambijenta i jednog od najlepših pejzaža u Italiji učinio je da njihovo venčanje izgleda kao scena iz filma, ali i da bude jedno od najluksuznijih događaja o kojima se ovih dana govori.

VIDEO: Naomi na venčanju Tamare Kalinić