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Šeron Ozborn podelila je emotivnu poruku povodom onoga što bi bila 46. godišnjica braka sa njenim pokojnim suprugom Ozijem Ozbornom.

U subotu, 4. jula, objavila je na Instagramu fotografiju njihovih sklopljenih ruku i napisala: „Danas bi bila naša 46. godišnjica braka. Umesto toga, ovo je proslava ljubavi koju ni smrt nije mogla da umanji. Nedostaje mi tvoja ruka u mojoj, ali tvoju ljubav nosim sa sobom na svakom koraku. Zauvek moj muž, zauvek moje srce ”, nastavila je Šeron (73).

Veliki broj Šeroninih poznatih prijatelja pružio joj je podršku u komentarima. „Šaljem Vam svu svoju ljubav, gospođo”, napisala je Nikol Šerzinger.

Kari En Inaba podelila je da ima sličnu fotografiju Šeron i Ozija. „Imam digitalni ram za slike koji nasumično bira fotografije i video-snimke sa mog profila i često bira slike sa Ozijevog rođendana”, prokomentarisala je. „I imam ovu jednu fotografiju na kojoj se vas dvoje držite za ruke i ona me uvek podseća na najlepšu ljubav. Večno lepu ljubav. ”

Ozi je preminuo 22. jula 2025. godine u 76. godini.

1/7 Vidi galeriju Sahranjen Ozi Ozborn Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Jacob King / PA Images / Profimedia

„Sa više tuge nego što se rečima može preneti moramo da saopštimo da je naš voljeni Ozi Ozborn preminuo jutros”, navela je tada porodica frontmena grupe Black Sabbath u saopštenju za časopis PEOPLE.

„Bio je sa svojom porodicom i okružen ljubavlju.”

Nekoliko nedelja pre smrti, Ozi je nastupio sedeći na tronu na oproštajnom koncertu 5. jula u Birmingemu u Engleskoj, gradu u kojem je ovaj hevi metal bend i osnovan.

Ozi Ozborn Foto: Juan Rico / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prema zvaničnim podacima do kojih je došao People, Ozi je preminuo od „srčanog zastoja van bolnice” i „akutnog infarkta miokarda”, dok su bolest koronarnih arterija i Parkinsonova bolest sa autonomnom disfunkcijom navedene kao „zajednički uzroci”.