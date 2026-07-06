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Australijski premijer uputio je izvinjenje nakon kritika zbog nedavnih komentara koje je izneo o pevačici Kajli Minog tokom jednog intervjua.

Entoni Albanezi (63) razgovarao je sa Niki Ozborn u njenom podkastu Bush Deep u četvrtak, 2. jula, kada ga je komičarka pitala da li bi radije „spavao sa, oženio se ili izašao na sastanak” sa Kajli Minog, glumicom Nikol Kidman ili zabavljačicom Rondom Berčmor.

Premijer, koji je takođe i lider Laburističke partije, očigledno je pokušao da izbegne pitanje, rekavši Niki Ozborn da se pre nekoliko meseci oženio svojom suprugom Džodi Hejdon.

Međutim, kada je pritisnut da odgovori, uzvratio je: „O, Kajli, definitivno.”

Ozbornova je pojasnila: „Oženili biste se Kajli, spavali sa njom i izašli na sastanak?”, nakon čega je Albanezi potvrdio: „Sve od navedenog, ona je sjajna.” Rano ujutru u ponedeljak, 6. jula, premijer je u saopštenju, koje je preneo lokalni medij ABC, naveo: „Nedvosmisleno se izvinjavam zbog ovih komentara.”

australijski ministar Entoni Albanese Foto: Leon LORD / AFP / Profimedia

Izvinjenje je usledilo nakon što je nekoliko njegovih kolega političara osudilo ove izjave. Ministarka komunikacija u senci, Sara Henderson, u objavi na društvenoj mreži Iks (X) nazvala ih je „nepoštovanjem prema ženama, sramotnim za Australijance” i dodala da one „ponižavaju funkciju premijera”.

Zali Stegal, poslanica u parlamentu iz stranke Community Strong, opisala je komentare kao „potpuno neprimerene” i rekla da Albanezi „mora da nauči da odbije ovakva pitanja, da vodi sopstvenim primerom i da ovo nazove pravim imenom — seksizmom”, prenosi ABC. Ričard Marls, Albanezijev zamenik premijera, rekao je za pomenuti medij u emisiji Radio National Breakfast da je njegova vlada „potpuno posvećena” osnaživanju žena.

Dodao je: „Mislim da ovde treba istaći i to da je vlada koju premijer vodi prva u istoriji koja ima jednako učešće muškaraca i žena u kabinetu.” Na drugom mestu u intervjuu, Ozbornova je pitala Albanezija koji se trenutno nalazi u poseti Pacifiku o najgorem poklonu koji je ikada dobio na putovanju u inostranstvo.

Rekao je da su „čudan”, ali „prilično dobar” poklon bile dve dinje, koje je dobio od japanske premijerke Sanae Takači.

„Samo je ušetala izgledajući kao Pamela Anderson?”, našalila se Ozbornova, na šta je Albanezi odgovorio pomerajući ruke ispred svojih grudi i smešeći se. Kajli Minog (58) se, kako se čini, nije javno oglasila povodom Albanezijevih komentara.

Pevačica, čiji je trodelni Netfliksov (Netflix) dokumentarac „Kajli” izašao 20. maja, provela je vikend u Velikoj Britaniji.