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Predstojeći povratak princa Harija u Britaniju postao je predmet nesvakidašnjeg kraljevskog prepucavanja, pri čemu Bakingemska palata i tim vojvode od Saseksa nude potpuno različite verzije onoga što se iza kulisa dešavalo u vezi sa ponudom kralja Čarlsa za kraljevski smeštaj.

Najnoviji obrt dogodio se u ponedeljak, 6. jula, kada je Harijev portparol izjavio da je ponuda da vojvoda boravi u Bakingemskoj palati tokom posete Londonu povučena nakon što ju je on i zvanično prihvatio. Izvori iz palate su, međutim, osporili tu tvrdnju, navodeći da Hari nije odgovorio u traženom roku, te da je kasniji zahtev za prihvatanje ponude stigao tek kada organizacija više nije bila moguća.

Ove kontradiktorne izjave krunisale su više od nedelju dana brzih promena u vezi sa Harijevim dugo planiranim povratkom u Ujedinjeno Kraljevstvo radi angažmana povodom jednogodišnjeg odbrojavanja do Inviktus igara (Invictus Games) 2027. godine u Birmingemu.

Princ Hari Foto: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia

Časopis Pipl prethodno je preneo da se Hari nadao da će u Britaniju, prvi put od 2022. godine, dovesti i suprugu Megan Markl i njihovu decu, princa Arčija (7) i princezu Lilibet (5), kako bi njegova deca imala priliku da dožive zemlju u kojoj je odrastao i potencijalno provedu vreme sa kraljem Čarlsom. Međutim, nakon što je saznao da će porodica dobiti policijsku zaštitu samo dok se nalazi na kraljevskom posedu, a ne i tokom cele posete Hari je na kraju odlučio da Megan, Arči i Lilibet ne krenu sa njim u London. Prema rečima Harijevog portparola, ova odluka o bezbednosti izazvala je pravu pometnju iza kulisa.

1/5 Vidi galeriju Megan Markl i princ Hari na humanitarnom koncertu One805 Foto: Amy Katz/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Portparol je naveo da je vojvoda proveo veći deo prošle nedelje organizujući alternativno privatno obezbeđenje, nakon što je Izvršni komitet za zaštitu kraljevske porodice i javnih ličnosti (RAVEC) odbio da pruži dodatnu policijsku zaštitu njegovoj porodici. Kada su ti aranžmani završeni, Hari je tokom vikenda zvanično prihvatio kraljevu ponudu za smeštaj.

„Zbog toga je razočaravajuće što je ponuda sada povučena”, rekao je portparol, dodajući da je Bakingemska palata kao razlog navela presudu u Harijevom sudskom sporu protiv kompanije Associated Newspapers, koja se očekuje u utorak. Portparol je istakao da je palata danima znala da je presuda neizbežna, zbog čega je ovo objašnjenje teško razumeti.

Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Sa druge strane, Bakingemska palata je ponudila primetno drugačiju verziju događaja.

Izvori iz palate rekli su da je ponuda za smeštaj bila otvorena do kraja prošle nedelje i da, uprkos ponovljenim zahtevima za razjašnjenje, nikakvo zvanično prihvatanje nije stiglo pre isteka roka potrebnog za pripremu vojvodinog dolaska. Prema verziji palate, u prepisci koja je stigla u subotu ujutru kraljeva ponuda je zvanično odbijena. Iako je kasnije upućen zahtev da Hari ipak boravi tamo u ograničenom periodu, iz kraljevskog domaćinstva je saopšteno da odgovarajuće osoblje i ugostiteljski aranžmani više nisu bili dostupni. Izvori iz palate su takođe naveli da je tajming presude koja se očekuje u utorak stvorio dodatna ustavna pitanja, zbog čega je bilo važno da pozicija kralja ne deluje ugroženo dok je sudski proces u koji je uključen njegov mlađi sin još uvek aktivan. Naglasili su da smeštaj u kraljevskoj rezidenciji ostaje dostupan za Harija i njegovu porodicu prilikom neke naredne posete.

Harijev tim je ponovo uzvratio, tvrdeći da je vojvoda tokom celog procesa postupao u dobroj veri. Portparol je rekao da se Hari najpre fokusirao na obezbeđivanje alternativne zaštite nakon odluke RAVEC-a, pre nego što je zvanično prihvatio ponudu za smeštaj čim je to postalo izvodljivo. Portparol je takođe doveo u pitanje zašto su se različita objašnjenja pojavljivala tokom nekoliko dana, napominjući da su prvobitne informacije sugerisale da Hari jednostavno nije prihvatio smeštaj, dok su kasnija objašnjenja pominjala tajming, osoblje i predstojeću sudsku presudu.

1/6 Vidi galeriju Princ Hari Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, RT Youth Power Fund / Ferrari / Profimedia, Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Uprkos javnom neslaganju, Harijev plan puta za ovu nedelju ostaje nepromenjen. Očekuje se da će vojvoda obaviti niz aktivnosti povezanih sa Inviktus igrama, dok će ujedno saznati i ishod svog sudskog spora protiv izdavača listova Dejli mejl (Daily Mail) i Mejl on sandej (Mail on Sunday). Iako je Hari potvrdio da Megan i deca neće biti sa njim tokom londonskog dela putovanja, i dalje postoji mogućnost da mu se pridruže na događajima u drugim delovima Britanije kasnije tokom nedelje. Njihovo odsustvo iz Londona ne isključuje nužno dugo očekivani susret sa kraljem Čarlsom, za koga se Hari nadao da će imati priliku da vidi Arčija i Lilibet tokom ove posete. Takođe se spekulisalo da bi Hari mogao da poseti Eltorp haus (Althorp House) — imanje porodice Spenser gde je sahranjena njegova majka, princeza Dajana zajedno sa Megan i decom, iako takvi planovi nisu potvrđeni.

Za sada je, međutim, ono što je trebalo da bude Harijev dugo očekivani povratak u Britaniju sa porodicom, umesto toga ostalo u senci suprotstavljenih priča o bezbednosti, smeštaju i tajnim pregovorima koji su prethodili njegovom dolasku.