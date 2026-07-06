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Modna influenserka Tamara Kalinić i njen partner Filipo Testa krunisali su svoju višegodišnju vezu glamuroznim i elegantnim venčanjem na jezeru Komo. Romantična ceremonija odisala je brojnim intimnim detaljima, a jedan od njih je i bidermajer koji je mlada nosila.

Novopečena mlada pohvalila se kadrovima sa svog venčanja te otkrila neke pojedinosti koje su oduševile njene fanove širom sveta.

"Najmagičniji dan u mom životu! Imala sam bidermajer od božura i jedne anemone, koja je bila omiljeno cveće moje bake, pa je na taj način i ona bila sa mnom tog dana", napisala je Tamara na svom Instagramu.

Jedan od najdirljivijih momenata zabeležen je kada je nevesta prošetala do oltara u pratnji svog oca. Dok je koračala ka svom izabraniku, osamnaestočlani hor uživo je izvodio klasične operske arije, stvarajući atmosferu koja je prisutne podsetila na scene iz evropskih kraljevskih bajki.

Filipo je za ovu posebnu priliku poneo otmeno belo odelo, u potpunosti prilagođeno ambijentu letnje proslave na vodi. Sa druge strane, Tamara je tokom večeri ponela dve različite venčanice, od kojih je svaka odlikovala posebnu estetiku - od tradicionalne elegancije rezervisane za samu ceremoniju, preko glamuroznog dizajna za večeru, pa sve do modernog i sofisticiranog kroja za samu zabavu.

Ovako je izgledalo venčanje Tamare Kalinić:

1/3 Vidi galeriju Tamara Kalinić i Filip Testo seku svadbenu tortu Foto: Printscreen/Instagram/bencercio

Ko je Filipo Testa?

Filipo Testa je uspešni italijanski menadžer koji je svoju profesionalnu reputaciju izgradio unutar sektora luksuzne mode, gde se njegovo ime najčešće povezivalo sa visokim pozicijama u modnoj kući Balmen. Njegova stručnost obuhvata oblasti strateškog razvoja brendova, maloprodajnih operacija i upravljanja luksuznim modnim sistemima. Iako je u široj javnosti postao dodatno eksponiran kroz vezu sa poznatom influenserkom, on se, za razliku od svoje supruge koja je godinama izložena kamerama, odlikuje povučenijim stavom, prefinjenim vizuelnim identitetom i striktno poslovnim profilom u okviru visoke mode.

1/6 Vidi galeriju Tamara Kalinić i Filipo Testa već godinama su u skladnoj vezi, a verili su se 2023. godine Foto: Instagram/tamara, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Koliko košta venčanje u vili na jezeru Komo u kojoj se udala Tamara Kalinić?

Venčanje Tamare Kalinić i italijanskog modnog menadžera Filippa Teste na obali jezera Komo privuklo je pažnju javnosti zbog raskošne organizacije, svetski poznatih zvanica i jedne od najlepših lokacija u Italiji. Dok su fotografije iz bajkovite Vile Pizzo obišle region, mnogi su se zapitali koliko zapravo košta da izgovorite sudbonosno "da" na mestu koje važi za jedno od najprestižnijih u Evropi.

Iako tačan iznos koji su Tamara Kalinić i Filipo Testa izdvojili za svoje venčanje nije poznat, procene stručnjaka iz industrije luksuznih venčanja pokazuju da budžet za proslavu poput ove lako može da premaši 200.000 evra.

Villa Pizzo nalazi se u mestu Černobio na jezeru Komo i jedna je od najpoznatijih lokacija za luksuzna venčanja u Italiji. Vila je okružena istorijskim vrtovima, ima najdužu privatnu obalu na jezeru, a gosti do nje mogu da stignu i brodom, što je jedan od zaštitnih znakova venčanja na ovoj ekskluzivnoj destinaciji.

Tamara Kalinić sa ocem na venčanju Foto: Printscreen/ Instagram

Na zvaničnom sajtu Vile Pizzo navodi se da je imanje namenjeno ekskluzivnim privatnim događajima i da pruža potpunu privatnost mladencima i njihovim gostima.

Prema podacima sajta Julia Loeffler, koji se bavi luksuznim venčanjima na jezeru Komo, ekskluzivni zakup Vile Pizzo najčešće iznosi oko 30.000 evra. Pojedini organizatori venčanja navode da se cena kreće između 25.000 i 35.000 evra, u zavisnosti od termina i uslova zakupa. Važno je naglasiti da se taj iznos odnosi isključivo na korišćenje vile i prostora, bez hrane, dekoracije, muzike i ostalih usluga.