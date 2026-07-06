Njene bivše koleginice iz benda oprostile su se od voljene Britanke, nekadašnje članice američke devojačke grupe G.R.L., opisavši je kao „predivnu dušu” koja je „dotakla toliko mnogo života”. U zajedničkom saopštenju su napisale: „Sa velikom tugom delimo vest o smrti naše voljene Loren.

„Srca su nam slomljena i ne možemo ni da počnemo da izrazimo koliko nam je značila. Zauvek ćemo čuvati ljubav, smeh i bezbrojne uspomene koje nam je podarila. Njena predivna duša dotakla je toliko mnogo života, i neizmerno će nam nedostajati, dok će u našim srcima ostati zauvek voljena. Počivaj u miru, draga Loren. Uvek ćeš biti u našim srcima. Tvoje devojke, Em, Taš i P.”