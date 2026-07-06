Pevačica umrla u 37. godini: Koleginice se emotivno oprostile od nje
Pevačica Loren Benet, koja je učestvovala u planetarnom hitu Party Rock Anthem, preminula je u 37. godini.
Njene bivše koleginice iz benda oprostile su se od voljene Britanke, nekadašnje članice američke devojačke grupe G.R.L., opisavši je kao „predivnu dušu” koja je „dotakla toliko mnogo života”. U zajedničkom saopštenju su napisale: „Sa velikom tugom delimo vest o smrti naše voljene Loren.
„Srca su nam slomljena i ne možemo ni da počnemo da izrazimo koliko nam je značila. Zauvek ćemo čuvati ljubav, smeh i bezbrojne uspomene koje nam je podarila. Njena predivna duša dotakla je toliko mnogo života, i neizmerno će nam nedostajati, dok će u našim srcima ostati zauvek voljena. Počivaj u miru, draga Loren. Uvek ćeš biti u našim srcima. Tvoje devojke, Em, Taš i P.”
Loren je stekla slavu kao članica grupe The Paradiso Girls 2007. godine.
Ova grupa, evropski ogranak sastava Pussycat Dolls, raspala se 2010. godine nakon što su njihovi singlovi doživeli neuspeh na muzičkim toplistama.