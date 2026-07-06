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Influenserka je ubijena iz vatrenog oružja u svom Lamborginiju, dok policija istražuje zastrašujuće tvrdnje da je bila meta napada.

Drim Dol Bri čije je pravo ime Brijana Džonson ubijena je kada je napuštala proslavu 4. jula na Floridi u ranim jutarnjim časovima u nedelju. Policija navodi da je ova 21-godišnjakinja vozila fluorescentno zeleni Lamborgini terenac (SUV) oko 5.30 ujutru kada su odjeknuli zastrašujući pucnji.

Brijana Džonson Foto: Instagram

Luksuzno vozilo se kretalo još otprilike jedan blok pre nego što se dramatično zaustavilo, saopštila je policijska uprava u Miramaru.

Hitne službe su požurile na lice mesta i zatekle Lamborgini koji je udario u znak „stop”.

Sve tri osobe koje su se nalazile unutra hitno su prevezene u bolnicu u kritičnom stanju. Policija je kasnije potvrdila da je Džonsonova preminula od zadobijenih povreda.

Nadležni organi navode da je automobil stigao do raskrsnice kada se pored njega zaustavila bela limuzina (sedan) i otvorila vatru, pogodivši tri putnika unutra.

„Sve izgleda, zvuči i ukazuje na to da je u pitanju ciljano ubistvo”, rekao je portparol policije.

Dodali su da je još uvek „prerano tvrditi sa sigurnošću”. Istražitelji sada proveravaju objavu na društvenim mrežama koja, prema svemu sudeći, prikazuje neku vrstu sukoba u kojem je učestvovao influenserkin automobil na benzinskoj pumpi pre same pucnjave.

Pre smrti, Džonsonova je izgradila veliki broj pratilaca na društvenim mrežama.

Sa preko 450.000 pratilaca na više različitih naloga, bila je najpoznatija po svojoj viralnoj pesmi „Bend Ova”. Poruke saučešća i podrške počele su masovno da pristižu kako se vest o njenoj tragičnoj smrti širila.

Istraga je trenutno u toku kako bi se utvrdile tačne okolnosti njene smrti.