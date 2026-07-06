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Stefano De Martino, novi umetnički direktor italijanskog festivala "Sanremo", najavio je važne promene u formatu ovog takmičenja, uključujući i ranije pominjanu „Evrovizijsku noć” na kojoj će se direktno birati predstavnik ove zemlje za Pesmu Evrovizije.

Poslednjih nekoliko godina format Sanrema bio je prilično standardan, održavao se od utorka uveče do subote uveče, kroz ukupno pet večeri. Tokom prve tri večeri, izvođači su svoje pesme izvodili dva puta zatim su u petak uveče izvodili obradu neke druge pesme sa još jednim umetnikom, uglavnom gostom, pre nego što bi u subotu usledilo Finalno veče, kada su se sve pesme izvodile ponovo. Zbirni glasovi iz svih pet večeri određivali bi top 3 ili top 5 izvođača koji bi prošli u „Superfinale”, gde se birao pobednik.

Sal Da Vinči slavi pobedu na Festivalu di Sanremo sa pesmom Per Sempre Sì Foto: Maria Laura Antonelli / Zuma Press / Profimedia

Stefano De Martino, koji je preuzeo ulogu umetničkog direktora nakon dve godine tokom kojih je na čelu bio Karlo Konti, najavio je da će doći do promena u formatu.

Glavna promena za ljubitelje Evrovizije jeste uvođenje „Večeri performansa” za izbor italijanskog evrovizijskog predstavnika. Do sada je pobednik festivala imao prvenstveno pravo da prihvati ili odbije odlazak na Evroviziju, i većina njih je to prihvatala. „Veče performansa” ipak neće zameniti „Veče obrada”.

Glasine o ovoj ideji pojavile se se još u maju, pošto je italijanska muzička industrija navodno insistirala na posebnoj emisiji u okviru Sanrema za evrovizijski izbor, verovatno u petak uveče.

Stefano De Martino je to sada i potvrdio, ali to takođe neće zameniti tradicionalno „Veče obrada”. Umesto toga, festival će se održati prema sledećem rasporedu:

Ovogodišnji nastup Italije na Evroviziji Foto: Printscreen/ Youtube

1. veče (utorak, 16. mart) – Svi izvođači izvode svoje pesme

2. veče (sreda, 17. mart) – Svi izvođači ponovo izvode svoje pesme

3. veče (četvrtak, 18. mart) – Veče obrada, svi izvođači izvode obradu pesme po svom izboru

4. veče (petak, 19. mart) – Veče performansa ili Evrovizijsko veče

5. veče (subota, 20. mart) – Finalno veče, svi izvođači ponovo nastupaju i kruniše se pobednik

Pesme koje će se takmičiti za Evroviziju neće se razlikovati od onih u glavnom takmičenju, ali ideja je da pobednik četvrte večeri ne mora nužno da bude i pobednik celog festivala.

Emisija je nazvana „Veče performansa” jer se od umetnika očekuje da prikažu drugačiju scensku postavku, fokusiranu na „nastup uživo”. Ovo ipak neće zameniti Veče obrada, koje će se održati treće večeri. To znači da je kraj večerima u kojima nastupa samo 50% izvođača: tokom prve dve večeri svi izvođači će izvesti svoje numere, iako će broj učesnika biti smanjen u poređenju sa prethodnih nekoliko godina. De Martino ovo vidi kao jedan od elemenata, između ostalog, za internacionalniji Sanremo. On će takođe nastojati da dovede više stranih suvoditelja i izvođača u emisiju, a ima i ambiciju da organizuje ponovno okupljanje Moneskina (Måneskin), legendarnog benda koji je pobedio na Sanremu 2021. i na Evroviziji iste godine sa pesmom „Zitti e Buoni”.