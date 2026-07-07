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Tamara Kalinić je tokom venčanja s Filipom Testom u Italiji ponela čak četiri venčanice - a neke od njih nosila je na žurki veče pre.

I dok svaki detalj sa venčanja naše najuticajnije influnserke i italijanskog moćnika Filipa Testa privlači pažnju, ipak neki detalji su vam možda promakli.

U galeriji pogledajte detalje glamuroznog venčanja Tamare Kalinić:

1/6 Vidi galeriju Venčanje Tamare Kalinić Foto: Printscreen/ Instagram/ enricodefinis

Naime, i same burme krile su veoma ličan detalj. Sa unutrašnje strane ugravirani su potpisi mladenaca, dok je na burmi namenjenoj Filipu ugraviran Tamarin potpis ispisan ćiriličnim pismom, kako piše Vogue Adria.

Buket od belih božura takođe je čuvao jednu malu tajnu: među cvetovima se nalazila jedna jedina ljubičasta anemona, odabrana kao uspomena na Tamarinu baku, piše Vogue Adria, prenosi Mondo.

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Interesantno je da je influenserka promenila nekoliko toaleta uoči i na dan venčanja. Najpre je na koktelu dobrodošlice nosila haljinu modne kuće Magda Butrym, nastalu nakon približno dve stotine sati ručnog rada u tehnici heklanja - omaž njenim balkanskim korenima.

Zatim smo je na sam dan venčanja mogli videti u čak dve toalete, a sada se na mrežama pojavila i fotografija treće, za koju nije poznato da li je nastala jutro pred venčanje ili dan nakon.

Mini haljina bila je posuta kristalima, i sa prednje strane imala je upečatljivu mašnu, a Tamara je "look" upotpunila rajfom. Ovakvo izdanje iznenadilo je mnoge jer nije nešto na šta smo navikli Tamaru da vidimo.

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