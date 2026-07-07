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Srpska influenserka Tamara Kalinić je tokom proteklog vikenda stala na ludi kamen, i dok se ljudi dive raskoši i venčanicama koje je nosila, njen životni put i odrastanje nisu bili tako glamurozni.

Tamara je jednom prilikom otkrila je da joj ljudi stalno spočitavaju to što su joj roditelji imućni, iako je ona izgradila karijeru od svog novca.

U galeriji pogledajte detalje s venčanja Tamare Kalinić:

1/6 Vidi galeriju Venčanje Tamare Kalinić Foto: Printscreen/ Instagram/ enricodefinis

Tamara je jedna od retkih influenserki sa naših prostora koja je poznata širom sveta, a našla se i na "Tajmsovoj" listi "100 najboljih influensera u 2019. godini". Dok je jendom odgovarala na pitanja svojih pratilaca, želela je konačno da stavi tačku na sve priče o tome da li su joj roditelji pomogli da ostvari uspešnu karijeru.

"Kada sam počela da se bavim ovim poslom, roditelji mi nisu pomagali finansijski. Kada sam prvi put otvorila blog, uložila sam svega 10 dolara i kupila domen sajta. Sestra je kupila kameru i slikala me. To je sve što ti je potrebno za ovaj posao. U to vreme sam radila kao farmaceut i trošila celu svoju platu na avio-karte i putovanja na modne revije. Obično sam spavala kod drugarice na putovanjima, i radila dan i noć dok nisam na kraju mogla da dam otkaz i posvetim se potpuno blogovanju", istakla je Tamara na svom Instagramu, te dodala da joj pojedini stalno spočitavaju što potiče iz imućne porodice.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo deovjačko veče Tamare Kalinić:

1/10 Vidi galeriju Tamara Kalinić pokazala je kako je izgledalo njeno luksuzno devojačko veče. Influenserka je nosila belu mini-haljinu vrednu oko 2.500 evra. Foto: Instagram/tamara

"Moji roditelji su imali prvu privatnu bolnicu u Jugoslaviji, tako da je istina da sam se rodila u bogatstvu. Ali su onda izgubili sve tokom rata i počeli iznova da rade i grade novo. Tako da me nije sramota što potičem iz bogate porodice, već sam jako zahvalna svojim roditeljima koji su mi plaćali školovanje u inostranstvu. Otkad sam napunila 18, moji roditelji su mi jedino plaćali školarinu i ništa više. Kada sam napunila 21 godinu, nisam uzela od njih nijedan evro. Sada im ja kupujem poklone i činim sve da ih razmazim. Ali ljudi stalno traže razlog da vas omalovaže, iako to što govore nije ni blizu istine", rekla je Tamara koja je tada prvi put otkrila da je zaljubljena.

U galeriji pogledajte fotografije Tamare Kalinić i Filipa Testa:

1/12 Vidi galeriju Tamara Kalinić i Filipo Testa vereili su se 2023 godine. Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Malu Pictures / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Moj dečko je najneverovatnije ljudsko biće koje sam ikada srela. Ljubazan, pun ljubavi, uvek misli na mene, lojalan, zabavan, pristojan, džentlmen, vredan, biznismen", govorila je tada o partneru.

Video: Tamara Kalinić o ocu