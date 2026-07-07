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Naša najpoznatija modna influenserka, Tamara Kalinić, karijeru je gradila vrednim radom, uz mnogo odricanja, a kao nagradu dobila je svetsku slavu i mogućnost da sarađuje sa svim onim brendovima o kojima je nekada mogla samo da mašta.

Ipak, njen put do vrha nije bio lak, a jednom prilikom je na TikToku podelila lično i traumatično sećanje iz detinjstva,vezano za bombardovanje Jugoslavije 1999. godine. U emotivnoj ispovesti otkrila je kako je sa porodicom tada živela u Novom Sadu i kako su za samo nekoliko minuta izbegli tragediju kada je pala prva bomba. Njena priča, koja je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, podsetila je javnost na strahote koje su mnogi tada proživeli.

U galeriji pogledajte fotografije Tamare Kalinić:

1/7 Vidi galeriju Tamara Kalinić Foto: Simone Comi / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Mislila sam da nikad neću podeliti ovu priču sa javnošću, ali zaista mislim da mi je tada neko veće prisustvo spasilo život", započela je Tamara priču. "To je bila 1999, napunila sam 10 godina samo osam dana ranije. Bilo je nekih glasina u školi da bi mogao da krene rat, takođe sam čula i moju mamu. Rekla mi je da ne brinem - da će sve biti u redu i da ću biti dobro. Školska učiteljica nam je rekla da moramo da budemo spremni u slučaju da se nešto desi", nastavila je s pričom otkrivši da je u to vreme imala i psa, minijaturnog pinčera.

"Moji roditelji su uvek radili do 8 uveče, mama je zaključavala apoteku, a ja sam bila sama kod kuće sa sestrom koja je tada imala 15 godina. To je tada bilo prilično normalno. Bilo je oko 8 uveče, i sestra mi je rekla da moram da prošetam psa i da se ne vraćam kući dok pas ne obavi sve što treba. Izašla sam napolje, šetala psa, ali on nikako da obavi nuždu. Jednostavno, ništa! I bila sam u fazonu - OK, želim da idem kući, ali sam ipak obišla još jedan krug sa psom, a onda sam dobila intezivan osećaj da moram da se vratim iako je moja sestra rekla da ne dolazim dok pas ne obavi svoje. Bila sam pod stresom, ali sam znala da moram da se vratim kući, i krenula sam nazad odmah", nastavila je priču Tamara i otkrila najstrašniji trenutak koji je usledio.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo devojačko veče Tamare Kalinić:

1/10 Vidi galeriju Tamara Kalinić pokazala je kako je izgledalo njeno luksuzno devojačko veče. Influenserka je nosila belu mini-haljinu vrednu oko 2.500 evra. Foto: Instagram/tamara

"U trenutku kada sam se uhvatila za kvaku imala sam osećaj kao da je u isto vreme neko drugi otvorio vrata sa druge strane i kao da me je u trenutku bukvalno gurnuo u kuću. Gledam, i moja sestra je na sofi na drugom delu kuće, samo milisekund kasnije, sve što sam mogla da vidim je 'belo' ispred prozora, stakla su popucala, i čuo se ogroman tresak.To je bio zapravo početak NATO bombardovanja, i bomba je bukvalno pala pored naše kuće."

U galeriji pogledajte fotografije s venčanja Tamare Kalinić:

1/6 Vidi galeriju Venčanje Tamare Kalinić Foto: Printscreen/ Instagram/ enricodefinis

"U trenutku smo počele da paničimo, moja sestra je dohvatila fiksni i pozvala našu majku koja je vikala da se držimo dalje od prozora, da dolaze kući. Sve što smo mogle da čujemo su bile sirene, a ja sam se samo nadala da će se moja mama vratiti kući živa", završila je priču Tamara i dodala: "Imala sam samo 10, ali je to jedno od najupečatljivijih sećanja koje imam, i sigurna sam da bi moja priča bila daleko traumatičnija ili teža da sam ostala napolju duže kako je isprva trebalo. Ali imala sam taj osećaj u stomaku koji mi je rekao - idi kući, odmah! I uspela sam u milisekundi", zaključila je influenserka, a poruke podrške zaređale su se u komentarima.

Tamara Kalinić, Filipo Testa Foto: GJorio / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Influneserka je otkrila u jednom od komentara da je nakon bombardovanja bila razdvojena od roditelja dva meseca, i da se sve vreme plašila da ih više nikada neće videti.

Srećom, sve se dobro završilo za njih, a Tamara je samo poručila jedno:

Tamara Kalinić, Filipo Testa Foto: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

"Uvek me šokira kada ljudima ispričam priču, a oni mi kažu: 'Ne mogu da verujem da se to desilo u Evropi'. Nervira me to jer ne bi trebalo igde da se dešava, nevezano za to gde ko živi".

Inače, Tamara Kalinić je rođena 1989. godine u Sarajevu, ali je zbog rata u Bosni i Hercegovini njena porodica bila primorana da se preseli u Novi Sad kada je imala tri godine.

Foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prošla kroz pakao zbog toga što je Srpkinja

Tokom jednog Tiktok lajva Tamari je postavljeno pitanje da li je nekada doživela sabotiranje zbog toga što je iz naše zemlje, s obzirom na to da svoju karijeru već dugi niz godina gradi u Londonu, gde je prepoznatljivo lice u svetu mode.

"Puno puta mi se dešavalo da koleginice, ne baš fine, kažu drugim brendovima 'nemojte da sarađujete sa njom ona je iz Srbije'. Imala sam jako puno diskriminacije na tu temu, ali o tome mi se ni ne priča, bezveze mi je da pričam o tome", iskrena je bila Tamara.

Video: Tamara Kalinić o ocu