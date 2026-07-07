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Tamara Kalinić, najpopularnija influenserka ovih prostora koji su za njen besprekoran stil i ukus očigledno bili pretesni, izgovorila je sudbonosno "da" ljubavi svog života tokom nezaboravne ceremonije koja je predstavljala savršen spoj luksuza i bezvremenske elegancije.

Sve je bilo organizovano gotovo u tajnosti, a među odabranima se našlo tek stotinak zvanica. Dok je, na drugoj strani globusa, Tejlor Svift od svoje priče pravila spektakl svetskih razmera, venčanje na božanstvenom italijanskom jezeru bilo je sasvim drugačije i daleko bajkovitije. Tamara Kalinić i njen izabranik Filipo Testa na večnu ljubav su se zakleli pred članovima porodice, bliskim prijateljima i nekoliko poznatih imena iz sveta mode i biznisa.

Venčanje Tamare Kalinić i Filipa Testa Foto: Printscreen/Instagram/alisav

Dok je hor članova izvodio operske arije, Tamara je, sa osmehom na licu i ne krijući emocije, lagano prilazila oltaru u pratnji oca. Venčanica – nestvarna! Unikatna haute couture kreacija koju je dizajnirao Piter Mulije za legendarnu kuću Alaïa, inspirisan upravo jezerom Komo, odiše elegancijom i sofisticiranim minimalizmom, a na njoj su vrhunski majstori radili više od godinu dana, vodeći računa o svakom centimetru.

Sofisticirana haljina bez suvišnih detalja i raskoši, kreirana od posebne svile naručene isključivo za ovu priliku, naglasila je besprekoran ukus srpske influenserke i istančan osećaj za modu, zahvaljujući kojima joj poverenje već godinama poklanjaju najprestižnije kuće i brendovi.

I buket koji je lepa mlada držala u rukama imao je svoju priču. Činili su ga beli božuri i jedna anemona – omiljeni cvet njene bake, koja je silno želela da bude na venčanju.

I ostale haljine koje je Tamara Kalinić nosila tokom najlepšeg dana svog života bile su san snova. Svaka je imala svoju energiju, svoj glamur, svoje "zaduženje". Tako je, na koktelu dobrodošlice, blistala u kreaciji Magde Butrym, izrađene u kroše tehnici (heklanje), jer je Tamara želela inspiraciju istočnom Evropom i detaljima kakvi su nekada krasili domove naših baka. Na ovom modelu radile su četiri iskusne dame iz Poljske, utrošivši na taj delikatan posao ukupno 200 sati.

Tamara Kalinič u heklanoj haljini Foto: Prontscreen/Instagram/leylahajrovic

Nakon što su "ostavili potpise" kod matičara, slavlje je moglo da počne. Posle ceremonije pojavila se u jednostavnoj haljini boje šampanjca koja je pratila liniju tela, a nosila je etiketu Tamarinog omijenog njujorškog brenda Khaite.

Sofisticirani kratki model, namenjen slavlju i plesu do kasno u noć, dizajnirao je Ričard Kvin, poznati britanski kreator, jedini na čije je revije svojevremeno dolazila i kraljica Elizabeta. Tamara je sama birala detalje. Posebno je upečatljiv beli rajf ukrašen biserima.

Venčabnje Tamare i Filipa Foto: Printscreen/ Instagram/ enricodefinis

Sve cipele bile su izrađene posebno za venčanje i imale su oznaku T ❤ F. No, Jimmy Choo par, koji je nosila u duetu sa venčanicom, ne postoji u prodaji, jer je materijal od kog su izrađene razvijen isključivo za – Tamaru. A Hagelstam cipele, koje je izradila Sandra, kriju posebne detalje – u jednoj je piše Mrs, a u drugoj TKT.

Venčanje Tamere Kalinić i Filipa Foto: Printscreen/Instagram/matildaapepe

Ništa manje impresivna nije bila ni dekoracija.

Božanstveni cvetni aranžmani, na stotine sveća, diskretni zlatni detalji i pažljivo osmišljena rasveta pretvorili su Vilu Pizzo u pravu bajku na italijanski način, savršeno se uklopivši u okolni renesansni pejzaž. Efektno, a opet suptilno, romantično, glamurozno i – besprekorno. Venčanje o kojem će se, bez ikakve sumnje, još dugo pričati.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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