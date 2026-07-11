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Ako je neko u Holivudu propustio sve moguće vozove koji su mu nuđeni i čekali ga, onda je to Džordž Raft. Glumac koji je bio najveći pre najvećih ikona noar filmova. Odbio je gotovo sve uloge koje su proslavile glumca Hemfrija Bogarta.

Postoji priča, koja nije zvanična da je Raft odbio ulogu u filmu "Kazablana", ali da je bio razmatran kao opcija, kao i da mu nije poslata ponuda. Ipak, ono što je sigurno je da se na spisku odbijenih filmova nalaze "Dead end", "It all came true", "The wagons roll at night", "All through the night", "The big shot", "The Maltese Falcon".

Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Gotovo da niko posle njega nije imao toliko propuštenih šansi, a sporedne uloge koje je prihvatio bukvalno je pozlatio i od sporednog postao glavni baja.

Njegov osmeh je skupo koštao, a prek pogled, telo profesionalnog plesača i šarm omogućili su mu da se bez dana škole ili biko kakavog obrazovanja probije u sam vrh Holivudskog društva. Počeo je kao bejzbol igrač, zatim je bio plesač u noćnim klubovima (drugačije zamišljen koncept nego danas) i na kraju je postao glumac.

Mnogi smatraju da je film "The Cotton Club" sa Ričardom Girom inspirisan upravo životnom pričom Džordža Rafta kome su se divili i najopasniji momci Holivuda, među kojima je i glumac Džejms Kegni.

Džordž Raft rođen je 1901. godine u Njujorku, a preminuo je 1980. godine u Los Anđelesu. Uprkos brojnim aferama i vezama sa koleginicama, ženio se samo jednom i nije imao dece, a o njegovom braku jako se malo zna, sem da mu je supruga Grejs Marloni preminula 1970. godine.

Rođen je u izuzetno siromašnoj, radničkoj porodici. Rano je počeo da radi kako bi mogao da se izdržava. Na početku je radio kao električar.

Bio je izuzetno fizički jak, pa je uzimao časove boksa i ubrzo počeo da učestvuje u mečevima za novac, boksersko ime mu je bilo Dač Ralft. Brzo je prešao na bejzbol, ali ni tu nije uspeo da napravi nešto ozbiljnije jer nije bio dobar strelac.

Zatim je počeo da uzima časove plesa pod nadzorom svoje majke, koja ga je bodrila. Postao je toliko dobar plesač da je stalno dobijao ponude za poslao, a odmah se priključio jednoj plesačkoj trupi u njihovoj turneji po Americi i Evropi.

Popularizovao je tango kao ples po Evropi, a posebno Parizu gde je postao veoma popularan. Čak je i rodni Njujork naterao da pleše. Ovo mu je donelo veliki novac, kao i veze sa veoma poznatim i uticajnim ljudima, ali i ozloglašenim mafijaškim bosovima koji su upravljali podzemljem. Jednom prilikom je te veze i iskoristio kako bi pomogao kolegi Džejmsu Kegniju, koji je bio na meti jedne mafijaške porodice zbog odluka koje je donosio kao presedavajući Udruženjem glumaca.

Raft je bio veoma popularan među glumicama, pa su poznate njegove veze sa koleginicama Beti Grejbl, Marlen Ditrih, Talulom Bankhed, Kerol Lombard i Mej Vest, a najčuvenija je bila duga veza sa Normom Širer koju je želeo i da oženi, međutim supruga mu nažalost nije dala razvod i na kraju je Norma odlučila da ga ipak napusti.

Sa Kerol Lombard igrao je u filmu "Bolero", a za njegov plesački nastup pohvalio ga je čak i čuveni glumac i plesač Fred Aster.

Četrdesete su definitivno bile njegove godine i u toj decenij snimio je najbolje filmove. Pedesete i naredene godine nisu mu donele veliki uspeh. Osim uloge kriminalca u filmu "Some like it hot" sa Merilin Monro, nije imao zapaženijih uloga.

Džordž Raft sa Merilin Monro Foto: Frank Worth / Zuma Press / Profimedia

Birao je uglavnom drame, koje po mišljenju nekih kritičara nisu bile odovarajuće za njegov glumački senzibillitet, a mnogi smatraju da su mu upravo ove loše odluke i prekinule uspešnu karijeru.

Gostujući u jednoj televizijskoj emisiji 1980. godine kada je i preminuo otkrio je da ga ljudi još uvek poznaju i da trenutno radi kao domaćin jednog kluba u Las Vegasu.

-Ljudi me sretnu i pitaju: Jeste li vi...?", a ja odmah odgovorim da prekinem tu proceduru: "Da, ja sam!" - otkio je tom prilikom. Voditelj je ovom prilikom istakao da je Raft pomogao mnogim mladim glumcima i budućim televizijskim voditeljima. Jednu glumicu je posebno istakao. Džordž je rekao da joj jeste pomogao, ali da ne želi da se njeno ime otkriva.

Džordž Raft Foto: Masheter Movie Archive / Alamy / Profimedia

Nikada nije gledao svoje filmove.

-Kada neko gleda ili naletim na televiziji, samo nastavim dalje, prebacim. Napravio sam test pre mnogo godina kada sam bio plesač i pogledao sam snimak. Pitao sam: "To sam ja?! Odgovorili su mi da jesam, a ja sam rekao da to nisam ja i da sebe tako ne vidim - rekao je Raft tom prilikom.

Kada ga je voditelj pitao za veze sa poznatim koleginicama odgovorio je:

"Ne, ne mogu o tome da govorim. Uvek stavljam žene ispred svega, izuzetno ih poštujem."

-Jednom prilikom Džejms Kagni rekao mi je da si ti bio najopasniji borac kojeg je upoznao. Rekao je: "Jednom prilikom pokušao sam da ga udarim, kao iz šale, i povukao sam pesnicu nazad, a on me prekinuo i rekao: "Džimi ti dok pesnicu vratiš na prvobitni položaj, već si na zemlji!"

-A šta sam drugo mogao, nisam imao nikakvo osnovno obrazovanje pa sam probao sve, boks, bejzbol, ples i na kraju glumu - odgovorio je Raft.

-Morali ste da udarite Marlen Ditrhih na snimanju filma - rekao je voditelj.

-Da, tražili su mi da je udarim. Ja sam rekao da neću i da ne mogu to da uradim. Prolazili su dani i svi su dolazili da me ubede da to uradim, čak i Marlen, ona je možda bila najupornija. Na kraju sam to uradio, pala je tako da je uganula nogu. Posle mi je rekla da je niko nije udario jače. Nisam baš imao meru - ispričao je Raft.

Ovo je bio i poslednji intervju Džordža Rafta. Preminuo je sa imovinom koja je iznosila životno osiguranje na 10.000 dolara i par komada nameštaja.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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