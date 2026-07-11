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Entonija Hopkinsa publika najbolje pamti po ulozi Hanibala Lektora u filmu "Kad jaganjci utihnu".

Njegovo školovanje bilo je znatno drugačije nego školovanje druge dece. Entonija je otac ohrabrivao da se školuje kod kuće i kupio mu je gomilu enciklopedija. Iako nije znao da sabira, znao je mnoge stvari koje njegovi vršnjaci nisu: kolika je visina Empajer Stejt Bildinga i kolika je razdaljina od Zemlje do Meseca.

- Učio sam opštekulturne stvari, ono što druga deca nisu znala. Mučila me je disleksija, ali sa 14 godina čitao sam Istoriju ruske revolucije Trockog. Znao sam da nisam glup. Bio sam vrlo bistar, vrlo pametan, samo mi je trebalo mnogo godina da zaista poverujem u to - naveo je Hopkins jednom prilikom.

Entoni Hopkins Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Strah od neuspeha proganjao ga je godinama. U vojsci je imao sličnih problema kao i u školi. Po izlasku iz vojske pridružio se pozorištu, ali je vrlo brzo shvatio da pozorišna gluma nije za njega.

- Najnesmotrenije od mene bilo je što sam išetao sa scene Nacionalnog pozorišta 1973. godine, usred igranja "Magbeta". Ljudi su bili besni i kivni, ali tada je to bila najbolja stvar koju sam uradio za sebe. Naprosto sam shvatio da nisam za pozorište. Nisam bio dobar sa Šekspirom i nisam se tu uklapao. Osećao sam se masno i prljavo tamo - rekao je jednom prilikom Hopkins.

Sklon dosađivanju i monotoniji koja se u njemu čaurila dok je putovao po Britaniji s pozorišnom trupom i životario po brvnarama, počeo je da zaliva alkoholom. Dok su njegovi savremenici poput Majkla Kejna i Terensa Stempa harali uzbudljivim svetom žurki uz Bitlse i Stounse, Hopkinsu se čitava decenija činila beznadežno depresivnom.

Entoni Hopkins Foto: Profimedia

- Mrzeo sam šezdesete. Opijao sam se da zaboravim. Prespavao sam eru Bitlsa. Pamtim jedino tmurne noći tokom kojih sam uglavnom bio komiran - ispričao je jednom prilikom glumac.

Godine 1972. opijao se po Jugoslaviji dok je snimao film "Rat i mir".

- Sve vreme smo se uništavali od vinjaka i ispušili smo kamion cigareta - rekao je glumac.

Prestao je da pije onda kada je shvatio da kad ujutru ustane nema pojma gde je bio čitave noći. U decembru 1975. godine probudio se stotinama kilometara od kuće, u nekoj hotelskoj sobi u Arizoni, bez ikakve ideje zašto je i kako tamo dospeo. Odatle je otišao pravo u "Anonimne alkoholičare". Sada je trezan već više od 40 godina.

Entoni Hopkins Foto: Profimedia

"Kad jaganjci utihnu" je Hopkinsonov najslavniji film, a za ulogu Hanibala Lektora osvojio je Oskara 1992. godine. Film je bio izuzetno uspešan. Zanimljivo je da se Hopkins na ekranu pojavljuje čitavih 17 minuta. To je najkraća glavna uloga koja je dobila Oskara.

Pored ovog filma, Hopkinsa publika pamti i u filmovima "Hičkok", "Svi kraljevi ljudi", "Upoznajte Džoa Bleka" i mnogim drugim.

(Kurir.rs/Informer)

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