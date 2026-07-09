Slušaj vest

Britanska manekenka i glumica Kara Delevinj prvi put je otvoreno govorila o svojoj vezi sa glumicom Amber Herd, bivšom suprugom holivudske zvezdeDžonija Depa.

Njih dve su zajedno radile na filmu "Londonska polja", koji je sniman između 2013. i 2015. godine. Kara je otkrila da tokom snimanja između nje i Amber nije bilo ničega, uprkos glasinama koje su tada kružile.

Amber Herd Foto: Profimedia

- U to vreme nije bilo ničega između nas. Kasnije, nakon njenog razvoda, mislim da je među nama ipak bilo nešto - izjavila je Delevinj za magazin People.

Prema njenim rečima, njihova romansa započela je tek nakon što se Amber Herd razvela od Džonija Depa. Iako je zahtev za razvod podnet 2016. godine, brak je zvanično okončan 2017.

Kara je priznala da su neko vreme bile u emotivnoj vezi, ali je dodala da Amber u tom periodu nije bila posvećena samo jednoj osobi.

Kara Delevinj Foto: Xavier Collin / Image Press Agency / Avalon / Profimedia

- Dok je prolazila kroz razvod, da, bile smo u vezi. U isto vreme imala je romantične odnose i sa drugim ljudima - rekla je manekenka.

Kara Delevinj je godinama otvoreno govorila o svojoj seksualnoj orijentaciji. Ranije se izjašnjavala kao biseksualka i panseksualka, ističući da se zaljubljuje u osobu, a ne u njen pol. Kasnije je izjavila da se identifikuje kao lezbejka.

Amber Herd se, s druge strane, već godinama javno izjašnjava kao biseksualka.

VIDEO: Da li je Amber HErd išla pod nož: