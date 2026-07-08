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Medijska turneja za najnoviji film Kristofera Nolana, "Odiseja", u punom je zamahu, a projekat okuplja zvezdanu postavu, čiji je deo i popularna glumica Šarliz Teron. Nakon londonske premijere dugoočekivanog filma na svom Instagramu je podelila fotografije s događaja, kao i jednu u toplesu dok se pripremala za after-parti.

Pedesetogodišnja glumica objavila je tako fotografiju na kojoj pozira bez ičega, dok je rukama prekrila grudi, pokazujući kako se priprema za glamurozno veče. Nosila je samo dijamantne minđuše kuće Glenn Spiro i crveni ruž, dok je kosu podigla, puštajući ležerne prve pramenove da joj padaju preko lica.

Glumica je čitavo veče u Londonu plenila pažnju, a na samu premijeru stigla je u crnoj plišanoj haljini s belim rukavicama.

Šarliz Teron
Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Za zabavu s kolegama nakon premijere u Mayfairu glumica se odlučila za upečatljivu crvenu haljinu modne kuće Givenchy, koja je imala drapirani dekolte i nabore na leđima. Teron je izgledala zavodljivo i elegantno, pokazujući i svoje vitke noge koje su mogle da se vide kroz visoki prorez haljine. Uz to je kombinovala i par visokih crnih potpetica i dramatične crne rukavice.

Teron u novom filmu glumi Kalipso, nimfu i morsku boginju koja spasi Odiseja od brodoloma i sedam godina ga drži na ostrvu jer je zaljubljena u njega. Glumačka postava uključuje i Zendeju, Toma Holanda, En Hatavej, Lupitu Njongo, Benija Safdija, Džona Legvizama, Roberta Patinsona i Meta Dejmona, koji tumači glavnu ulogu Odiseja. Svi su oni prisustvovali svečanoj premijeri.

Ovaj projekat nagrađivanog reditelja nazvan je njegovim “najekstremnijim do sada”, pa gledaoci i kritičari imaju visoka očekivanja, a ujedno je i njegov najambiciozniji i najskuplji do sada, s budžetom od 250 miliona dolara.

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