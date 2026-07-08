"Samo tako nećete imati probleme!" Savet koji je Adam Sendler dao Tejlor Svift i njenom mužu nasmejao je i dirnuo sve goste
Pevačica Tejlor Svift i NFL igrač Travis Kelsi su se venčali 3.jula, a njihovu sreću je došlo da upriliči više od 1.000 zvanica. Sve je obavijeno velom tajnosti, tako da nemamo mnogo uvida u to kako je sve proteklo osim da je naravno sve bilo u znaku ljubavi.
Jedan od detalja koji je najviše iznenadio javnost jeste što je ceremoniju venčanja vodio glumac Adam Sendler, koji je ujedno i dugogodišnji prijatelj mladenaca.
Adam Sendler i Travis Kelsi su sarađivali na filmu Happy Gilmore 2, a glumac je gostovao i u popularnom podkastu braće Kelsi.
- Travis je tako nežan, fin momak, duhovit - rekao je Sendler svojevremeno za Entertainment Tonight dodavši da je Tejlor Svift neverovatna.
Glavni trener kluba Kanzas City Chiefs Endi Rid podelio je nekoliko detalja o samoj ceremoniji i obradovao fanove.
- Adam Sendler je tamo vodio ceremoniju i rekao im "Nastavite da se ljubite. Tako, u najjednostavnijem obliku. To je dobra stvar" - rekao je Rid za The Deseret News.
A onda je prema rečima trenera, holivudski glumac nastavio rekavši:
- Teško je raspravljati se kada poljubiš svoju ženu ili kad ona poljubi tebe... i pobrini se da to radiš svaki dan, svakog minuta kad imaš priliku. Samo se potrudi i nećeš imati nikakvih problema.-
Rid je takođe pohvalio Sendlera zbog toga što je bio „fenomenalan“ kao matičar
- Na jednostavan, histeričan način, bio je fenomenalan. Lud je, ali je uradio odličan posao venčavajući ih sa puno humora. Ali, taj deo sam smatrao prilično dobrim savetom, u svom najjednostavnijem obliku.-
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Tejlor Svift