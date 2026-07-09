Kultna horor franšiza vraća se u svom najbrutalnijem i najmračnijem izdanju. Zli mrtvi: Spaljivanje (Evil Dead Burn) donosi potpuno novu priču ispunjenu demonskim silama, nezapamćenim krvoprolićem i napetošću koja ne popušta do poslednjeg kadra, potvrđujući zašto je serijal Evil Dead već decenijama sinonim za vrhunski horor.

ZLI MRTVI: SPALJIVANJE donosi najbrutalnije i najstrašnije poglavlje franšize do sada, koje stiže u bioskope kao potpuno nova priča puna pokolja i demonskog haosa. Nakon gubitka muža, jedna žena pronalazi utočište kod svog svekra i svekrve u njihovom izolovanom porodičnom domu. Kako se jedan po jedan pretvaraju u Zle Mrtve - okupljanje se pretvara u porodični sustret iz pakla - ona otkriva da zaveti koje je dala za života... žive čak i posle smrti.