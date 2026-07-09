Najjezivije bioskopsko iskustvo ovog leta: Film "Zli mrtvi: Spaljivanje" gledaće samo najhrabriji
Kultna horor franšiza vraća se u svom najbrutalnijem i najmračnijem izdanju. Zli mrtvi: Spaljivanje (Evil Dead Burn) donosi potpuno novu priču ispunjenu demonskim silama, nezapamćenim krvoprolićem i napetošću koja ne popušta do poslednjeg kadra, potvrđujući zašto je serijal Evil Dead već decenijama sinonim za vrhunski horor.
Film u bioskope širom Srbije stiže 9. jula, u distribuciji kuće Jučer. Sinoć, 8.7. bio je održan Horror night u bioskopu Roda Cineplex.
O filmu
ZLI MRTVI: SPALJIVANJE donosi najbrutalnije i najstrašnije poglavlje franšize do sada, koje stiže u bioskope kao potpuno nova priča puna pokolja i demonskog haosa. Nakon gubitka muža, jedna žena pronalazi utočište kod svog svekra i svekrve u njihovom izolovanom porodičnom domu. Kako se jedan po jedan pretvaraju u Zle Mrtve - okupljanje se pretvara u porodični sustret iz pakla - ona otkriva da zaveti koje je dala za života... žive čak i posle smrti.
Glavne uloge igraju Suhejla Jakub, Hanter Duhan, Lusijan Bjukenan i Tendi Rajt.
Scenario potpisuju Sebastijen Vaniček i Floran Bernar, a režiju Sebastijen Vaniček.
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