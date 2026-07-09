Slušaj vest

Kultna horor franšiza vraća se u svom najbrutalnijem i najmračnijem izdanju. Zli mrtvi: Spaljivanje (Evil Dead Burn) donosi potpuno novu priču ispunjenu demonskim silama, nezapamćenim krvoprolićem i napetošću koja ne popušta do poslednjeg kadra, potvrđujući zašto je serijal Evil Dead već decenijama sinonim za vrhunski horor.

Zli mrtvi: Spaljivanje
Zli mrtvi: Spaljivanje Foto: Promo

Film u bioskope širom Srbije stiže 9. jula, u distribuciji kuće Jučer. Sinoć, 8.7. bio je održan Horror night u bioskopu Roda Cineplex.

O filmu

ZLI MRTVI: SPALJIVANJE donosi najbrutalnije i najstrašnije poglavlje franšize do sada, koje stiže u bioskope kao potpuno nova priča puna pokolja i demonskog haosa. Nakon gubitka muža, jedna žena pronalazi utočište kod svog svekra i svekrve u njihovom izolovanom porodičnom domu. Kako se jedan po jedan pretvaraju u Zle Mrtve - okupljanje se pretvara u porodični sustret iz pakla - ona otkriva da zaveti koje je dala za života... žive čak i posle smrti.

Sebastijan Vaniček
Sebastijan Vaniček Foto: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

Glavne uloge igraju Suhejla Jakub, Hanter Duhan, Lusijan Bjukenan i Tendi Rajt.

Scenario potpisuju Sebastijen Vaniček i Floran Bernar, a režiju Sebastijen Vaniček.

Ne propustitePop kulturaObjavljen trejler za film "Vukodlak": Radnja smeštena u Englesku 13. veka
film Vukodlak
Pop kulturaStiže film godine: Objavljen novi trejler za "Spajdermen: Novi dan", ulaznice već u prodji
film Spajdermen: Novi dan
Pop kulturaFenomen osamdesetih stiže u bioskope: Obeležio naše generacije, ko se seća Hi-Mena, ovo ne sme da propusti
film Gospodari svemira
Pop kulturaStiže film o eri kad su je zvali "kokainska Kejt": Skandalozan život jedne od najpoznatijih manekenki svih vremena i njen odnos s potomkom Sigmunda Frojda
profimedia0889807130.jpg

Bonus video:

03:03
"10 miliona smo dali za specijalne efekte: Glumac i producent filma "Gospodar oluje" otkrio detalje, snimali ga 8 godina Izvor: MONDO