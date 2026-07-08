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Film o pevačici Britni Spirs je u pripremi, a scenario za njega pisaće Liz Meriveder, autorka planetarno popularne serije “New Girl”.

Projekat razvija studio Universal Pictures, koji je odlučio da na jednom mestu ponovo okupi vrhunski kreativni tim zaslužan za bioskopski megahit "Wicked".

Režiju ovog spektakla potpisaće čuveni Džon M. Ču, dok je za produkciju zadužen holivudski mag Mark Plat. Celokupno filmsko ostvarenje biće zasnovano na šokantnoj autobiografiji "The Woman in Me" ("Žena u meni"), koju je kontroverzna pevačica objavila i "zapalila" planetu.

Britni Spirs
Britni Spirs Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

U svojim memoarima, Britni Spirs je ogolila dušu do srži i otkrila jezive detalje o kojima je javnost godinama samo nagađala. Gledaoci će na filmskom platnu imati priliku da vide njen uspon do svetske slave, turbulentnu i bolnu vezu sa Džastinom Timberlejkom, ali i teške probleme sa mentalnim zdravljem.

Poseban akcenat biće stavljen na njenu višegodišnju, dramatičnu pravnu borbu za ukidanje strogog i mučnog starateljstva pod kojim je bila, a koje joj je potpuno uništilo život.

(Kurir.rs/Informer)

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 VIDEO: Britni Spirs: 

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Bizarni video Britni Spirs Izvor: Instagram