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Jedan od najboljih svetskih modnih kreatora Đani Versaće ostavio je neizbrisiv trag u svetu mode. O tome koliko je svojim neverovatnim talentom još mogao da pruži nikada nećemo saznati. Na stepenicama ispred vile u ulici Oušn drajv 1116 u njega je Endru Kunanan pucao 15. jula 1997. i ugasio mu život, a modni svet ostavio bez jednog genijalca.

O Đanijevoj modnoj imperiji mnogo toga smo saznali tokom godina, kao i o porodičnim vezama posebno kada je došlo na red da se govori o raspodeli njegove imovine. Međutim, neke porodične tragedije su dugo čuvane.

1/6 Vidi galeriju Đani Versaće Foto: NO CREDIT / Sipa Press / Profimedia, TNS / ddp USA / Profimedia, PIERRE VERDY / AFP / Profimedia

Kreator je svet ugledao 2. decembra 1946. godine u Kalabriji, regiji koja zauzima "prste" italijanske čizme. Odrastao je sa starijim bratom Santom i mlađom sestrom Donatelom. U porodici je, zapravo, bilo četvoro dece. Danas skoro niko ne pominje njihovu stariju sestru Fortunatu, Tinu, koja je preminula nakon jednog tragičnog događaja.

Nešto što je trebalo da bude izlazak za pamćenje – u to posleratno vreme na siromašnom jugu Italije vašari su bili glavna mesta za kreiranje uspomena iz detinjstva – za tren se pretvorilo u nesreću i gubitak sa kojim se Versaćeovi nikad nisu pomirili.

Foto: TNS / ddp USA / Profimedia

Đani je imao šest godina kada je sa roditeljima, Santom i Tinom uživao u šarenim karnevalskim lažama – slatkišima, šećernoj vuni, karuselu... Kako je Donatela, koja tada nije bila ni rođena, kasnije ispričala, deca su žarko želela da se provozaju na ringišpilu. Ta kobna vožnja svima je promenila živote.

U jednom trenutku Tina je ispala iz sedišta i raskrvarila koleno. U maloj ambulanti neiskusni doktor nije prepoznao sepsu, a 12-godišnja devojčica nije dobila injekciju protiv tetanusa. Kada je izdahnula, posle manje od 24 sata, još je na sebi imala šarenu haljinicu, skrojenu za specijalne, svečane prilike.

Donatela Versaće pre operacija Foto: GERARD JULIEN / AFP / Profimedia

"Iznenadne smrti su se često dešavale u našoj familiji", rekla je Donatela nadovezujući se na tužnu životnu epizodu koju je 2007. otkrila u intervjuu za Harper's Bazaar. Rođena je tri godine posle tragedije, koja je ostavila bolne i trajne tragove na tananoj duši povučenog šestogodišnjeg dečaka.