Šakira na otvaranju Svetskog prvenstva 2026. u Meksiko Sitiju tokom nastupa koji je izazvao komentare gledalaca

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FIFA je zvanično potvrdila da će Džastin Biber biti jedan od glavnih izvođača na poluvremenu finala Svetskog prvenstva 2026, čime je dodatno pojačan spektakl koji će 19. jula biti održan na stadionu Njujork-Nju Džerzi. Biće to prvi put u istoriji da finale Mundijala dobije šou na poluvremenu po uzoru na Superbol, a organizatori su za tu priliku okupili neka od najvećih imena svetske muzičke scene.

Foto: Janet Mayer / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pored kanadskog pevača, na bini će nastupiti i Madona, Šakira i južnokorejska grupa BTS, dok će tokom 11-minutnog programa publika imati priliku da vidi i Burna Boja, slavnog venecuelanskog dirigenta Gustava Dudamela, kao i nagrađivani dečji hor PS22 Chorus uz gostovanje grupe Coldplay. Kreativni direktor čitavog programa je upravo frontmen Coldplaya Kris Martin.

Osim zabavnog karaktera, događaj će imati i snažnu humanitarnu poruku. Poluvreme finala biće posvećeno promociji FIFA Global Citizen fonda za obrazovanje, čiji je cilj da prikupi 100 miliona dolara za finansiranje kvalitetnijeg obrazovanja i razvoja fudbalskih programa za decu širom sveta. Do sada je prikupljeno više od 50 miliona dolara, a FIFA je saopštila da će po jedan američki dolar od svake prodate ulaznice za utakmice Svetskog prvenstva biti uplaćen u ovaj fond i usmeren ka društveno korisnim projektima.

Predsednik FIFA Đani Infantino istakao je da obrazovanje predstavlja jedan od najvažnijih prioriteta organizacije.

Đani Infantino Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

- Kada je reč o onome što je svetu danas najpotrebnije, nema ničeg važnijeg od obrazovanja. Ponosni smo što će se Džastin Biber pridružiti Madoni, Šakiri i BTS-u kao jedan od glavnih izvođača na finalu Svetskog prvenstva u znak podrške FIFA Global Citizen fondu za obrazovanje i našoj misiji da deci širom sveta omogućimo kvalitetnije obrazovanje i više prilika da se bave fudbalom - rekao je Infantino, pa dodao:

- Dok se svet bude okupio zbog najveće fudbalske utakmice u istoriji, ovaj jedinstveni spektakl, koji je osmislio Kris Martin iz grupe Coldplay, proslaviće fudbal, muziku i zajedničke vrednosti, ostavljajući nasleđe koje će trajati i nakon poslednjeg sudijskog zvižduka - poručio je prvi čovek FIFA.

Foto: The Daily Stardust / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Veliko zadovoljstvo zbog učešća nije krio ni Džastin Biber.

- Svetsko prvenstvo okuplja svet na način na koji to ne može nijedan drugi događaj. Zahvalan sam što ću biti deo ovog šou-programa, a još više što znam da on već sada pomaže da deca širom sveta dobiju bolji pristup obrazovanju - izjavio je kanadski pevač.

FIFA je potvrdila i da će deo programa biti posvećen najmlađima, pa će se u spektaklu pojaviti i likovi iz kultnih serijala "Sesame Street" i "The Muppets", čime će dodatno biti naglašen značaj obrazovanja kao glavne teme događaja.

(Kurir.rs/Telegraf)