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Nort Vest, trinaestogodišnja ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, ne prestaje da intrigira javnost svojim ekspresivnim i buntovnim modnim izborima. Njen najnoviji nastup na pariskoj Nedelji mode ostavio je snažan utisak zahvaljujući plavoj kosi i upečatljivim pirsingom na licu.

Na Vetmanovoj modnoj reviji održanoj 26. juna, mlada tinejdžerka je privukla pažnju kombinacijom predimenzioniranog duksa, kratke plisirane suknje, pocepanih čarapa i teških kožnih čizama sa visokom platformom i upadljivim lancima. Poseban fokus medija bio je na njenom nakitu i ukrašavanju tela – ponosno je prikazala dva pirsinga na gornjoj usni, dok je izgled upotpunila ogrlicom i narukvicom sa bodljama i cirkonima.

Pogledajte kako je izgledala Nort Vest na Nedelji mode u Parizu:

1/5 Vidi galeriju Nort Vest na Nedelji mode u Parizu Foto: DPTIG / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Perusseau / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ovakav stil za nju nije novina, budući da je još u septembru 2025. godine pažnju privukla pirsingom na ruci, nakon čega su usledili i detalji na nosu, obrazima i prstima.

Majčina poruka

Ovaj modni iskorak u Parizu dogodio se neposredno nakon što je Nort proslavila svoj 13. rođendan 15. juna. Tim povodom, Kim Kardašijan je na društvenim mrežama objavila emotivnu posvetu uz album fotografija, među kojima su bili njihovi selfiji, ali i uspomene iz njenog ranog detinjstva.

Ponosna majka je istakla da joj je neverovatno što je njena ćerka već tinejdžerka, naglasivši da je ona potpuno jedinstvena osoba. Kim je dodala i da sa uživanjem posmatra njeno odrastanje, te da je voli više od svih galaksija o kojima je maštala u detinjstvu.

Nort Vest na Nedelji mode u Parizu Foto: Perusseau / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Muzički koraci i velika turneja

Osim vizuelnog eksperimentisanja, Nort Vest se ozbiljno posvetila građenju muzičke karijere. Sredinom juna zabeležila je svoj prvi samostalni festivalski nastup u Ilinoisu. Kao krunu uspeha, upravo na svoj rođendan, zvanično je otkrila da odlazi na turneju sa dvadesetjednogodišnjom muzičkom zvezdom Moli Santanom. Svemu ovome prethodilo je objavljivanje njenog prvog muzičkog projekta 1. maja, koji je već pri samom izlasku izazvao veliku pažnju svetske javnosti.

Pogledajte video: Trening Kim Kardašijan