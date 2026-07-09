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Džastin Baldoni i njegova supruga Emili prvi su se put oglasili nakon što su postigli nagodbu u pravnoj bitki sa Blejk Lajvlikoja je mesecima punila medijske stupce. Par je u videu objavljenom na Instagramu progovorio o razlozima zbog kojih su ćutali tokom celog procesa, poručivši da nisu želeli dodatno da doprinose javnoj buci.

"Nismo javno istupali veći deo poslednje dve godine, i to ne zato što nismo imali šta da kažemo," rekao je Baldoni u videu.

Spor koji je mesecima punio naslovnice

Spor između glumaca i reditelja filma "It Ends With Us" započeo je u decembru 2024. godine, kada je Blejk Lajvli podnela tužbu protiv Baldonija zbog navodnog seksualnog uznemiravanja i "osvetničke kampanje" tokom rada na filmu.

Baldoni je sve optužbe odbacio te podneo protivtužbu vrednu 400 miliona dolara protiv Lajvlijeve i njenog supruga Rajana Rejnoldsa, tvrdeći da su ga klevetali i prekršili ugovor. Sud je tu protivtužbu odbacio u junu prošle godine. U aprilu ove godine sudija je odbacio 10 od 13 tužbenih zahteva koje je Lajvlijeva podnela protiv Baldonija, uz obrazloženje da za njih nije bilo dovoljno osnove. Suđenje je bilo zakazano za maj, ali samo dve nedelje pre njegovog početka obe strane su objavile da su postigle nagodbu.

Krajem prošlog meseca otkriveno je i da je Lajvlijeva od Baldonija tražila gotovo 7.5 miliona dolara za pokrivanje troškova pravne odbrane, uz dodatnih 539.514 dolara drugih troškova.

"Nismo hteli dodatno da doprinosimo buci"

U videu koji su objavili na Instagramu, Baldoni je objasnio zašto se tokom celog spora nije javno oglašavao.

"Jer Bog zna da jesmo, ali svaki put kad smo hteli da snimimo ovakav video i progovorimo, nešto nam je govorilo da to ne činimo. Jednostavno se nije činilo kao pravi trenutak. Razgovarali smo o tome, osećali to i molili se," rekao je.

Njegova supruga Emili dodala je kako sada osećaju da je "pravi trenutak" da se obrate javnosti.

"Osećam ogromnu zahvalnost za toliko ljudi i toliko stvari u našim životima. Ali ta zahvalnost ne poništava nepravdu i bol koju smo takođe osećali poslednjih nekoliko godina” - rekla je.

Pogledajte u galeriji fotografije Blejk Lajvli i Rajana Rejnoldsa:

1/6 Vidi galeriju Rajan Rejnolds, Blejk Lajvli Foto: Jennifer Graylock-Graylock.com / Avalon / Profimedia, Cindy Ord / Getty images / Profimedia, SUZANNE CORDEIRO / AFP / Profimedia

Dodala je kako su morali da se nose sa brojnim izazovima i pokušaju da razumeju kako je do cele situacije uopšte došlo.

"Morali smo da se borimo sa toliko toga i pokušamo da shvatimo kako se nešto ovako moglo dogoditi. A kamoli pod krinkom borbe za žene. Toliko je toga što treba razjasniti," izjavila je Emili, dodajući da je njihova porodica prošla kroz "mnogo traume" zbog čega im je bilo teško da javno govore.

Baldoni je rekao da nisu sigurni da li je ovaj trenutak pravi za istup, ali da su osećali potrebu da nešto podele.

"Toliko je bolnih stvari izrečeno u poslednjih nekoliko godina. To je stvorilo toliko buke, a mi nismo hteli dodatno da doprinosimo toj buci. Zato smo pustili da pravosudni sistem odradi svoje," poručio je.

"Oporavak nije linearan"

Govoreći o periodu nakon svega što su proživeli, Baldoni je rekao da se on i njegova porodica sada pokušavaju oporaviti.

"Ako ste ikada prošli kroz nešto traumatično, znate da oporavak nije linearan. Svaki dan izgleda drugačije. Morali smo ponovo da procenimo šta je stvarno važno. A to je naša porodica, naši prijatelji, naša zajednica koja je bila uz nas i naša vera," rekao je.

Par je zahvalio svima koji su im pružali podršku tokom proteklih meseci – porodici, prijateljima i ljudima koji su stali uz njih.

Zajednička izjava nakon nagodbe

Džastin Baldoni i Blejk Lajvli Foto: SONY PICTURES / Planet / Profimedia

Nakon što je u maju postignuta nagodba, pravni timovi Baldonija i Lajvlijeve objavili su zajedničku izjavu za Variety. U njoj su naveli da je film "It Ends With Us" izvor ponosa svima koji su učestvovali u njegovom stvaranju te istakli važnost podizanja svesti o žrtvama porodičnog nasilja.

"Priznajemo da je proces doneo izazove i prepoznajemo da su zabrinutosti koje je iznela gospođa Lajvli zaslužile da budu saslušane," stajalo je u izjavi.

Obe strane poručile su i da ostaju posvećene stvaranju radnog okruženja bez neprimerenog ponašanja te izrazile nadu da će nagodba omogućiti svima uključenima da krenu dalje.

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