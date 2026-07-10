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Venčanje svetski poznate influenserke Tamare Kalinić u Italiji podiglo je veliku prašinu i izazvalo pažnju javnosti. Međutim, pored bajkovitog ambijenta, luksuznih dekoracija i sjajnih haljina mlade, javnost je najviše zainteresovala lista zvanica.

Društvene mreže su reagovale odmah nakon što su korisnici među gostima primetili Lejlu Hajrović, što je pokrenulo brojne komentare i podsetilo javnost na ranije odnose među domaćim influenserkama.

Razlog za ovoliku pažnju javnosti leži u prošlosti regionalne internet scene, a u centru ove priče nalazi se i Zorana Jovanović Zorannah.

Zorana Jovanović Foto: Printscreen

Poznato je da su Tamara Kalinić i Zorana Jovanović na početku svojih karijera bile bukvalno nerazdvojne i važile su za najbolje prijateljice.

Snimale su zajednički sadržaj i pratile jedna drugu na putovanjima. Ipak, pre desetak godina došlo je do naglog prekida ovog odnosa i one od tada nisu u sjajnim odnosima.

1/5 Vidi galeriju Lejla Hajrović Foto: Printscreen/Instagram/leylahajrovic

Zanimljivo je da se nakon tog razlaza Zorana godinama intenzivno družila upravo sa Lejlom Hajrović. Njih dve su se takođe snimale za internet i delile zajedničke trenutke, ali je i između njih došlo do raskola. Mnogi su komentarisali da je upravo Zorannah proslavila Lejlu na društvenim mrežama.

Pored same činjenice da je Lejla bila zvanična zvanica, javnosti je bio izuzetno interesantan još jedan detalj. Naime, u jednom kadru sa proslave njih dve su uhvaćene kako razgovaraju, ali na engleskom jeziku.

To je odmah pokrenulo burnu raspravu na mrežama, budući da je Tamara Srpkinja, dok Lejla vuče poreklo iz Bosne i Hercegovine.

VIDEO: Tamara Kalinić o ocu: