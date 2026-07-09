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Holivudske zvezde okupirale su Pariz - jedne su ovde zbog Nedelje visoke mode, druge su stigle sa "Odisejom". Prvu "haute couture" grupu, predvodi Dženifer Lopez, koja na revijama uživa u društvu jedne posebne osobe...

Dženifer Lopez Foto: Poitout Florian/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Slavna glumica i pevačica koristi svaku priliku da naglasi koliko su "sestre iz Bloka" bliske (sećate se "Jenny from the Block"?). Ima ih tri. Dok najstarija Lesli, profesorka muzičkog, ne voli da se eksponira, najmlađa Linda ne zazire od kamera. Uostalom, takva je i priroda njenog posla. Uglednoj njujorškoj novinarki i voditeljki odnosi sa javnošću i medijima nisu strani, a često sarađuje i sa dve godine starijom Dženifer Lopez (56).

Džej Lo sa mlađom sestrom Lesli Foto: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia

A Džej Lo je ovih dana jedna od najslikanijih žena u Parizu (ili je bar to bila do juče, dok se nisu pojavile junakinje "Odiseje" – Šarliz Teron, En Hatavej i ostale). Pomno prati dešavanja na Nedelji visoke mode, a kako je posle lošeg iskustva sa Benom Aflekom na neko vreme digla ruke od muškog sveta, društvo joj pravi upravo mlađa sestra, Linda.

Dženifer i Lesli Foto: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

Najpre su svratile do prelepe bašte Rodenovog muzeja, na Diorovu reviju, za koju su izabrale elegantne crne kombinacije. Sutradan su ih fotografi "spopali" još pre nego što su izašle iz hotela. Na jedan modni događaj krenule su u izdanjima pastelnih tonova, koja su se savršeno uklopila u ambijent.

Dženifer sa mlađom sestrom Lesli Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Linda se pojavila elegantnom odelu u boji ružinog drveta, a Dženifer u kratkoj suknji maslinaste nijanse i asimetričnog kroja, beloj bluzi i širokom mantilu puderastih tonova. Zar im nije vrućina, zapitali su se okupljeni, koji su pokušavali da pronađu kakvo-takvo osveženje na prilično neprijatnih pariskih 35 stepeni...

Dženifer Lopez sa mlađom sestro Lesli Foto: Vendetta dailly / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pošto je danas još toplije, "sestre iz bloka" izale su u grad u ležernijim izdanjima. Dženifer Lopez "upakovala" je svoju savršenu figuru u braon kombinezon širokih pantalona, sa bretelama i interesantnom petljom na struku, dok se njena sestra odlučila za prozračnu letnju haljinu sa raskošnim printom i volanima.

Dženifer Lopez Foto: Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia

Kada je jednom prilikom evocirala uspomene na detinjstvo, Linda se našalila kako se često tukla sa starijim sestrama ("Dženifer je posebno volela da se mlati!"). Danas ima produkcijsku kuću u Njujorku i ćerku Lusi, koju je pre 17 godina dobila sa publicistom Adamom Goldfridom. Osim medijima, bavi se i porodičnom humanitarnom organizacijom "The Lopez Family Foundation".

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Dženifer Lopez u venčanici