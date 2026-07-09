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Pevačica hita Total Eclipse Of The Heart, čuvena po svom hrapavom glasu, hitno je prevezeno u bolnicu 30. aprila zbog perforacije creva. Verovalo se da je Boni, koja je rođena u Mamblsu u južnom Velsu, nakon nekoliko dana provedenih u bolnici u Faru bila stavljena u indukovanu komu. Portparol kultne pevačice objavio je 6. maja izveštaj o njenom zdravstvenom stanju, navodeći da je operacija prošla dobro. Pevačica je potom prebačena iz jedinice poluintenzivne nege na odeljenje intenzivne nege, a iz kome se probudila 15. juna.

Pogledajte fotografije Boni Tajler:

1/5 Vidi galeriju Boni Tajler Foto: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia

Saopštenje porodice i tima

"Bonina porodica i tim sa slomljenim srcem objavljuju da je Boni neočekivano preminula sinoć u bolnici u Portugaliji, usled bolesti od koje se lečila. Uskoro ćemo izdati dodatno saopštenje, ali za sada molimo za privatnost kako bismo se suočili sa ovom tragedijom," navedeno je u saopštenju na sajtu pevačice.

Globalna slava i muzičko nasleđe

Zvezda je stekla svetsku slavu 1983. godine sa svojom himnom koja je pokorila muzičke liste, Total Eclipse Of The Heart. Nakon toga je ostvarila još četiri hit singla među prvih deset, uključujući It’s A Heartache i Holding Out For A Hero.

Tokom svoje bogate karijere duge pet decenija, Boni je zaradila tri nominacije za nagradu Gremi, a 2023. godine odlikovana je ordenom MBE (član Reda Britanske imperije) za doprinos muzici.

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