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Jelisaveta Orašanin ponovo je privukla pažnju javnosti, ovog puta fotografijama sa egzotične destinacije. Nakon boravka u Crnoj Gori sa kolegom Pavlom Mensurom, glumica je spakovala kofere i otputovala na Bali, odakle se oglasila na društvenim mrežama i podelila delić atmosfere sa putovanja.

Na svom Instagram profilu Jelisaveta je objavila prizore sa ulica Balija, kao i trenutke iz obilaska jedne umetničke galerije. Ipak, najviše reakcija izazvala je fotografija njene ćerke Petre, koja je pozirala kraj bazena u nežnoj roze haljinici, sa maramom na glavi, uživajući u odmoru sa majkom.

Pogledajte u galeriji Jelisavetine fotografije sa odmora:

1/4 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin na Baliju sa ćerkom Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Iako nije poznato da li je glumica na putovanje otišla sama sa decom, njene objave otkrivaju da vreme na Baliju provodi opušteno i u punoj meri koristi svaki trenutak odmora.

Pored porodičnih trenutaka, pažnju javnosti poslednjih meseci privlači i Jelisavetin emotivni život. Glumica ne krije da joj prija nova faza života, a sve češće se može videti u društvu kolege Pavla Mensura.

Jelisaveta Orašanin Foto: Damir Dervišagić

Prema rečima izvora bliskog glumici, Jelisaveta je zadovoljna i srećna, a nova veza donela joj je dodatnu energiju i osmeh. Njih dvoje, kako se navodi, uživaju u zajedničkim trenucima, druženjima i izlascima, dok svoju bliskost više ne skrivaju od javnosti.

- Jelisaveti ne smeta to što je zvanično i dalje u braku sa Milošem, ona je nastavila sa svojim životom i ne mari za komentare ljudi. Prija joj nova veza i emotivno je ispunjena. Uskoro će se i razvesti, pa će sve doći na svoje. Vidite i sami da se ona ne krije i da je srećna, živi kao devojka - rekao je izvor Blica.

Njih dvoje su se na jednom okupljanju sve vreme grlili i ljubili i nisu se krili od prisutnih ljudi.

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