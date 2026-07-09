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Ljubavna priča Vila Smita i Džejde Pinket godinama je punila naslovne strane svetskih medija. Iako su u braku od 1997. godine, glumica je 2023. otkrila da su se zapravo razdvojili još 2016, što je iznenadilo mnoge njihove fanove.

Njihov odnos tokom godina prolazio je kroz brojne uspone i padove, a Džejda je otvoreno govorila i o najtežim periodima svog života. U jednom intervjuu priznala je da se borila sa suicidalnim mislima, navodeći da je iskustvo sa ajahuaskom promenilo njen pogled na život.

Međutim, čini se da je danas situacija mnogo mirnija. Prema pisanju magazina People, koji se poziva na izvore bliske paru, Vil Smit i Džejda Pinket već dve godine ponovo žive pod istim krovom.

Vil Smit i Džejda Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

– Džejda se pre dve godine vratila da živi sa Vilom. Srećni su, mnogo se vole i, kao i uvek, posvećeni su tome da budu jedno drugom najveća podrška – tvrdi izvor za ovaj magazin.

Da među njima vlada dobra atmosfera pokazali su i nedavni zajednički nastupi u javnosti. Krajem juna zajedno su prisustvovali Nedelji mode u Parizu, a nekoliko dana kasnije proslavili su zajedno i 4. jul, Dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

– Džejda je bila uz njega, kao i uvek – dodao je isti izvor.

Fotografije iz Pariza i zajedničko pojavljivanje tokom praznika dodatno su podstakli glasine da su supružnici uspeli da prevaziđu višegodišnje probleme. Iako nijedno od njih dvoje nije javno govorilo o trenutnom statusu veze, izvor tvrdi da je njihov odnos danas veoma stabilan.

Vil Smit Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kako navodi People, i Vil i Džejda smatraju da su njihova deca i dalje apsolutni prioritet, zbog čega im je očuvanje porodične stabilnosti izuzetno važno.

Šamar koji je obišao svet

Njihov brak ponovo je dospeo u centar pažnje nakon incidenta na dodeli Oskara 2022. godine, kada je Vil Smit na sceni ošamario komičara Krisa Roka zbog šale na račun svoje supruge.

Džejda je kasnije priznala da je u prvi mah pomislila da je sve deo unapred pripremljenog skeča.

Vil Smit i Džejda Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

– Mislila sam da je nemoguće da ga je Vil zaista udario, da je u pitanju šala. Tek kada se Vil vratio na svoje mesto, shvatila sam da to nije bila predstava – ispričala je glumica.

Iako su prošli kroz jedan od najtežih perioda u svom odnosu, čini se da su Vil Smit i Džejda Pinket uspeli da pronađu zajednički put i ponovo izgrade stabilan odnos, daleko od reflektora koji ih godinama prate.

VIDEO: Skandal na dodeli Oskara: