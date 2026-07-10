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Karijera Klinta Istvuda traje nekoliko decenija i za to vreme je uspeo da izgradio ime jednog od najpoznatih holivudskih glumaca i reditelja.

Njegov opus je impresivan što broja filmova u kojima je glumio što onih koje je režirao, ali je samo jedan koji danas ne bi snimio, kako piše Far Out Magazine.

U pitanju je akcioni film "The Rookie" iz 1990. godine u kojem glumi iskusnog detektiva Nika Pulovskog, a mlađi partner u filmu mu je policajac kojeg glumi Čarli Šin.

Radnja prati dvojicu detektiva koji pokušavaju da razbiju mrežu kradljivaca automobila, ali u jednom trenutku Pulovski završava zarobljen.

Tada ga lik Liesl, kojeg glumi Sonja Braga, veže za stolicu, skida se, preti mu kastracijom ako ne udovolji njenim seksualnim zahtevima te ga seksualno napadne, dok se ceo događaj snima kamerom.

U filmu njegov lik nakon toga gotovo odmah nastavlja dalje, bez prikazivanja posledica tog događaja.

Kada su Klinta Istvuda pitali deset godina kasnije da li bi danas snimio tu scenu na isti način, odgovorio je kratko i jasno: "Danas taj film ne bih uopšte snimio".

- Postoje neki filmovi koje danas jednostavno ne bih radio. Postao sam stariji, zreliji i malo mudriji. Znate, mnoge važne odluke donosite instinktivno. Kasnije zažalite i voleli biste da ih možete povući jer ste u međuvremenu stekli drugačije stajalište o stvarima.-

On je priznao da se njegov pogled na nasilje u filmu dosta promenilo.

Klint Istvud Foto: Profimedia

- Danas me mnogo više zanima uticaj nasilja na žrtve nego pre- rekao je.

Upravo zato smatra da danas više ne bi snimio scenu u kojoj njegov lik doživi seksualni napad, a film pritom gotovo u potpunosti zanemari posledice koje takav događaj može ostaviti na žrtvu.

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