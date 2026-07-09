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Vest o odlasku legendarne britanske umetnice Boni Tajler (1951–2026) duboko je pogodila obožavaoce širom planete. Slavna pevačica ostala je u posebnom sećanju i domaćoj publici, koju je oduševila 30. maja 2008. godine koncertom u Vrnjačkoj Banji, u sklopu tamošnjeg muzičkog festivala. Njen izlazak na scenu na Trgu Promenada bio je centralni događaj te manifestacije, okupivši reku ljudi i ljubitelja pop-rok zvuka koji su uglas pevali numere koje su definisale osamdesete godine prošlog veka.

Nakon što je festival svečano otvoren raskošnim vatrometom i nakon završetka takmičarskog programa, Boni Tajler se pojavila pred publikom kao glavna zvezda večeri, izvodeći program uz matricu, bez pratnje muzičara. Dočekana gromoglasnim aplauzom, pevačica je odmah zapalila atmosferu izvodeći bezvremenske numere poput "Holding Out for a Hero", "To Love Somebody", "Darling" i nezaobilazno remek-delo "Total Eclipse of the Heart".

Oduševljenje Srbijom

Muzička ikona nije krila odlično raspoloženje tokom boravka u Srbiji, te je sa medijima rado podelila svoje prve impresije o našem poznatom lečilištu.

"Ovde sam prvi put i divno je. Klima je odlična i ima puno zelenila, tako da već razmatram kako bi bilo sjajno da se ubrzo vratim sa celim bendom i ovde napravim veliki koncert," izjavila je tom prilikom harizmatična umetnica.

Pogledajte u galeriji fotografije Boni Tajler:

1/6 Vidi galeriju Boni Tajler Foto: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia

Odlazak legende

Najveći emotivni naboj tokom nastupa osetio se tokom izvođenja balade "Total Eclipse of the Heart", jedne od najuticajnijih pesama te epohe. Njen specifičan, hrapav vokal i neverovatna harizma potvrdili su njen status jedne od najdominantnijih rok pevačica svog doba.

Iako je na muzičku scenu stupila još sedamdesetih godina, ovaj nastup je bio jasan dokaz da njeno stvaralaštvo ima večnu i neraskidivu vezu sa slušaocima svih uzrasta. Boni Tajler je preminula u bolnici u Portugaliji, nakon što je izgubila bitku sa bolešću.

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