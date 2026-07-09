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Poznata glumicaMarija Karan ponovo se našla u centru pažnje javnosti na društvenim mrežama, nakon što je sa svojim pratiocima podelila video-materijal koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. Ona je zabeležila trenutke sa golf terena, otkrivajući kako provodi vreme baveći se jednim od svojih omiljenih hobija.

Za ovu sportsku aktivnost Marija je ponela veoma atraktivno izdanje – kratku crnu suknju, belu majicu, duboke čarape u istoj boji i kačket, dok joj je kosa bila puštena. Glumica je sa lakoćom pokazala svoje veštine sa palicom, a njena vitka i tonirana linija odmah je izbila u prvi plan. Zbog ovakvog izgleda dobila je pregršt komplimenata da izgleda lepše i svežije nego ikada pre.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala Marija Karan:

Marija Karan igra golf Foto: Printscreen/Instagram/marakaran

Uz ovaj video-klip postavila je i kratak komentar: "Letnja sezona", jasno stavljajući do znanja da je stigao period rezervisan za njene omiljene letnje rekreacije. Iako je ostalo nepoznato ko joj je pružao podršku i pravio društvo tokom partije golfa, sasvim je očigledno da glumica maksimalno koristi svaki slobodan trenutak za opuštanje i sport.

Život u Americi

Podsećanja radi, Marija Karan već dugi niz godina borovi u Los Anđelesu, gradu u kojem uspešno gradi svoju inostranu glumačku karijeru.

Marija Karan igra golf
Marija Karan igra golf Foto: Printscreen/Instagram/marakaran

Uprkos velikoj geografskoj udaljenosti od domovine, ona ne prekida vezu sa ovdašnjom publikom. Putem svojih internet platformi redovno ih izveštava o zanimljivostima iz svakodnevice, ali i o profesionalnim uspesima. Obožavaoci su složni u oceni da joj godine savršeno pristaju, a njeni najnoviji snimci i fotografije, prema rečima publike, to iznova dokazuju.

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Pogledajte video: Trening Marije Karan

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MARIJA KARAN MIŠIĆAVA I ZNOJAVA: Glumica pokazala kako trenira, pratioci ODUŠEVLJENI njenim izgledom! Izvor: #instagram/marakaran