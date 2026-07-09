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Glumica Kjara Sedžvik (60) je u sredu, 8. jula uoči 68. rođendana svog supruga, glumca Kevina Bejkona podelila fotografije iz njihove višedecenijske ljubavne veze na Instagramu objavu uz pesmu „u + me = &3“ Olivije Rodrigo. Pesma se nalazi na najnovijem albumu Rodrigove, „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“.

„Ali imam osećaj da rane zarastaju dok razgovaramo telefonom“, peva Rodrigova u refrenu pesme. „Znam da se svi menjaju, ali nadam se da nećemo urezati svoja imena u kožu sedišta automobila. Ti plus ja jednako je srce zauvek, srce zauvek, oh.“.

Sedžvikova je preko fotografija, dok su se pojavljivale na ekranu, postavila stihove: „Znam da se svi menjaju, ali nadam se da mi nećemo".

Par je u braku od septembra 1988. godine i imaju dvoje odrasle dece — sina Trevisa (37) i ćerku Sosi (34).

Kevin Bejkon, Kajra Sedžvik Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Utakmica

Bejkon je proslavu svog rođendana započeo dan ranije, prisustvujući utakmici između ekipa ,,New Liberty" i ,,Dallas Wings" u utorak, 7. septembra.

Iako su ,,Dallas Wings" pobedili ,,Liberty" rezultatom 88:77, Bejkon je bio nasmejan dok je na Instagramu podelio fotografiju na kojoj se nalazi sa Sedžvikovom na utakmici.

„Veče za sastanak na utakmici 'New York Liberty'!“ napisao je Bejkon u opisu objave.

Sedžvikova je odgovorila: „Uvek je najbolje vreme sa tobom i, naravno, uz @nyliberty!“

Kevin Bejkon, Kajra Sedžvik Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prošlog meseca, par je prisustvovao 40. godišnjoj dodeli nagrada Moving Image Awards, gde su dobili priznanje ,,Moving Image Industry Award". Njih dvoje su nedavno zajedno glumili u filmu „The Best You Can“, koji je prikazan na Tribeka filmskom festivalu u junu, kao i u filmu „Family Movie“, koji je premijerno prikazan na festivalu ,,SXSW" u martu.

(Kurir.rs/Najžena)

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