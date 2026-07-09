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Bila je jedno od najprepoznatljivijih lica Plejbojeve imperije i simbol lepote o kojem se godinama pričalo. Dok su joj se nekada divili zbog izgleda i glamuroznog života u Plejbojevoj vili, danas Kendra Vilkinson otvoreno govori o tome koliko su joj se životni prioriteti promenili.

Nekadašnji seks-simbol danas kaže da više ne želi da ispunjava tuđa očekivanja, već da je pronašla mir u prihvatanju sebe, svojih godina i života kakav vodi.

Kendra je imala samo 18 godina kada se uselila u čuvenu Plejbojevu vilu, gde je živela sa osnivačem Plejboja, Hju Hefnerom. Već sa 19 postala je jedna od glavnih zvezda rijalitija The Girls Next Door, koji je pratio svakodnevni život njegovih devojaka. Zahvaljujući plavoj kosi, prepoznatljivom osmehu i atraktivnom izgledu, važila je za jednu od najpoznatijih Plejbojevih zečica, a njene fotografije krasile su naslovnice časopisa širom sveta.

Kendra Vilkinson Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Danas, međutim, izgleda drugačije i ne krije da više nema želju da izgleda kao nekada. Umesto toga, kaže da je naučila da voli sebe baš onakvu kakva jeste.

Kendra, koja je u junu napunila 41 godinu, na Instagramu je iskreno odgovorila svima koji je poslednjih meseci kritikuju zbog izgleda i godina. Poručila je da je potpuno zadovoljna time što stari i da više ne pokušava da održi imidž žene koju je svet upoznao pre više od dve decenije. – U redu mi je što starim. U redu mi je što više nisam ona mlada Kendra. Nisam više Plejboj. Ne pokušavam da budem seksi – napisala je.

Hju Hefner, Holi Medison, Bridžit Markvard i Kendra Vilkinson Foto: Hyperstar / Alamy / Profimedia

Otkrila je da su joj danas najvažniji ona sama i njeno dvoje dece, sin Henk i ćerka Alaja, koje je dobila u braku sa bivšim suprugom. Ljubavni život, kaže, više joj nije prioritet. – Ne razmišljam o izlascima i muškarcima. Želim da izgledam onako kako ja želim i da volim sebe baš takvu kakva jesam. Moj cilj je da svakog dana pronađem mir i zahvalnost – poručila je.

Kendra je objasnila da je godinama živela pokušavajući da ispuni očekivanja drugih, ali da je konačno došla do tačke u kojoj donosi odluke koje odgovaraju samo njoj i njenoj porodici.

Nakon što joj je jedan pratilac zamerio da često govori o starenju, odgovorila je da to radi s razlogom.

– Stižu mi novi pratioci koji kritikuju moje godine. Zato želim da šaljem pozitivne i snažne poruke o starenju. Mislim da je to važno za žene i devojke – objasnila je.

1/6 Vidi galeriju Kendra Vilkinson Foto: printscreen/instagram/kendrawilkinson

Ovo nije prvi put da javno govori o prihvatanju promena. Još ranije je odgovorila na negativne komentare o svom izgledu rekavši da je srećnija nego ikada, uprkos nekoliko kilograma viška i borama koje su došle s godinama.

– Neću više vezivati svoju sreću za tuđu negativnu energiju. Danas sam pozitivna, ispunjena žena koja voli život. Nekada sam bila mlada devojka koja je gotovo dve decenije pokušavala da impresionira druge, a sada je konačno vreme da učinim nešto za sebe. Čak i sa manje novca i mnogo manje slave, osećam se bolje nego ikada – zaključila je.

(Kurir.rs/Najžena)

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