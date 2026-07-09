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Holivudski glumac Džo Manganijeloprvi put je javno progovorio o jednoj od najtežih životnih borbi koju je godinama uspešno skrivao od javnosti. U svojim memoarima "Bloodlines", koji izlaze 13. oktobra, zvezda filmova "Medžik Majk" i "Prava krv" otkriva da je čak sedam godina vodio iscrpljujuću bitku sa ozbiljnim autoimunim bolestima koje su mu potpuno promenile život.

Glumac priznaje da je prolazio kroz hronične bolove, niz zdravstvenih komplikacija i operaciju tokom koje mu je odstranjen jedan organ kako bi mu bio spasen život. Kako navodi, njegovo stanje bilo je toliko složeno da ni lekari dugo nisu uspevali da pronađu objašnjenje za ono što se dešava njegovom organizmu.

Pogledajte fotografije Džoa Manganijela i Sofije Vergare:

1/9 Vidi galeriju Sofija i Džo iz perioda bračne sreće Foto: Stewart Cook / Shutterstock Editorial / Profimedia, @ParisaMichelle / Splash / Profimedia, Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Autoimune bolesti napale više organa

Najteži period počeo je kada su autoimune bolesti zahvatile gotovo čitav njegov organizam. Problemi su se pojavili na štitnoj žlezdi, sistemu za varenje, koži, plućima i očima, a svakodnevni život pretvorio se u borbu za opstanak. U memoarima opisuje kako se suočavao sa konstantnim bolovima, egzistencijalnom krizom i dugotrajnim lečenjem koje nije davalo odgovore. Na kraju je morao da se podvrgne hirurškom zahvatu kojim mu je odstranjen jedan organ, što mu je, kako kaže, spasilo život.

Okrenuo se šamanima

Pošto ni brojni pregledi i terapije nisu objasnili uzrok njegovih zdravstvenih problema, glumac je odlučio da odgovore potraži van okvira klasične medicine. U knjizi piše da je prošao kroz šamanske rituale, proučavao paganske običaje, drevne mitove i izgubljene porodične zapise, pokušavajući da pronađe dublje razumevanje svega kroz šta prolazi.

Džo Manganijelo, Sofija Vergara Foto: Profimedia

Istovremeno je istraživao i svoje porodično poreklo, tokom čega je otkrio da su njegovi preci preživeli genocid nad Jermenima, ali i da su se pojedini članovi porodice tokom života borili sa sličnim hroničnim oboljenjima. U razgovoru za magazin People, glumac je priznao da je tek sada spreman da govori o ovom iskustvu.

"Bilo je to najbrutalnije i najteže razdoblje mog života, koje ne bih poželeo ni najgorem neprijatelju, ali ujedno i moja najveća pustolovina", rekao je i dodao da se nada da će njegova priča pomoći ljudima koji prolaze kroz sopstvene životne bitke.

"Nadam se da moje iskustvo može čitaocima da ulije nadu da se sa druge strane njihove borbe, kakva god ona bila, nalaze odgovori i isceljenje", poručio je glumac i istakao da mu je pisanje memoara pomoglo da shvati da je sva patnja kroz koju je prošao bila svojevrsna “čaura” iz koje je izašao potpuno promenjen.

Džo Manganijelo Foto: Zak BENNETT / AFP / Profimedia

Privatni život pun izazova

Osim zdravstvenih problema, poslednjih godina njegov privatni život često je bio tema svetskih medija. Od 2015. do 2024. godine bio je u braku sa glumicom Sofijom Vergarom, a njihov razvod izazvao je veliku pažnju javnosti. Kao razlog rastanka navodilo se neslaganje oko proširenja porodice, budući da Vergara nije želela da ima još dece.

Nakon razvoda, Manđanijelo je ponovo pronašao ljubav. U junu prošle godine verio je svoju partnerku Kejtlin O’Konor, sa kojom danas započinje novo životno poglavlje, dok istovremeno svetu otkriva i najintimnije detalje svoje sedmogodišnje borbe za zdravlje.

(Kurir.rs/Ona)

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