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Muzičku scenu potresla je vest o smrti Nadežde Zaharieve, autorke stihova za najpopularniju bugarsku verziju regionalnog hita "Luda za tobom", koji je domaća publika mogla da čuje i kao uvodnu numeru u bioskopskom hitu "Južni vetar". Od cenjene umetnice se putem društvenih mreža oprostila bugarska zvezda Kamelija, koja je otpevala ovu prepevanu numeru. Kamelija je uz fotografiju pokojne pesnikinje uputila poslednji pozdrav:

"Otišla je pesnikinja koja je napisala "Luda po tebe", počivaj u miru divna Nadežda," napisala je pevačica.

Umrla Nadežda Zaharieva Foto: Printscreen/Instagram/kamelia_official

Nadežda Zaharijeva, rođena 1944. godine, od najranijeg detinjstva bila je duboko povezana sa pisanom rečju. Njen profesionalni i umetnički rad obeležen je velikim autorskim pečatom – od prvih stihova nastalih još u školskim danima, pa sve do kultnih tekstova za pop numere koje su izvodili čuvena Lili Ivanova i popularni rok sastav "Signal".

Zamršeni balkanski put jedne melodije

Čuveni hit Lepe Brene, bez kojeg se i danas ne može zamisliti nijedno veselje na Balkanu, u svom izvornom obliku zapravo je setna grčka balada kojoj je na našim prostorima udahnut potpuno novi, dinamičniji folk ritam.

Ipak, put ove melodije se tu nije zaustavio. Samo dve godine nakon što je jugoslovenska zvezda osvojila region svojom interpretacijom, bugarska pevačica Kamelija preuzela je identičan aranžman i snimila numeru pod nazivom "Luda po tebe", koja je vremenom stekla status ogromnog hita u Bugarskoj.

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