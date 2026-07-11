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Hajdi Klum je otkrila kako ju je upravo njen suprug, Tom Kaulic, podstakao da prihvati i zavoli svoju puniju figuru i obline, nakon što se u svetu mode godinama suočavala s kritikama na račun svog izgleda i svojih kilograma. Nemačka manekenka i supermodel nedavno je proslavila 53. rođendan, a od 2019. godine je u braku s 36-godišnjim Tomom, nemačkim gitaristom benda Tokio Hotel.

- Mislim da s godinama izgledamo bolje kad nismo tako mršavi. Moj suprug je prvi to istakao. Rekao mi je: 'Trebala bi više jesti, bolje bi izgledala da imaš malo više mesa na kostima' - ispričala je Hajdi u intervjuu za Us Weekly.

Hajdi i Tom Foto: Profimedia

Hajdi Klum, koja je bila Viktorijin anđeo, istakla je kako u modnoj industriji niko nikada neće tako nešto reći jer se svi fokusiraju na to da manekenke budu mršavije nego što jesu.

- Kad pogledam fotografije, pomislim: 'U pravu je!' Proporcionalno izgledam bolje kad sam punija - rekla je Hajdi te odbacila korišćenje lekova za mršavljenje poput Ozempika rekavši da je to uopšte ne zanima.

1/7 Vidi galeriju Hajdi Klum Foto: Rocco Spaziani / UPI / Profimedia, Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia, David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hajdi se u intervjuu osvrnula i na bivšeg supruga Sila, te je otkrila kako je tokom njihovog braka često bio na meti kritika zbog stanja njegove kože lica.

- Kad sam bila udata za Sila, ljudi bi govorili: 'Kako može imati tako užasnu kožu?' On ima lupus i, iskreno, mislim da izgleda predivno - rekla je.

Hajdi Klum i Sil Foto: STEVE CONNOLLY / INSTAR Images / Profimedia

- Ne možete svima ugoditi i neće se svima svideti ono što radite, ali morate se pogledati u ogledalo i biti srećni s onim ko ste. Ja sam pronašla svoju nišu i, pogledajte, još sam uvek tu - poručila je manekenka.

Hajdi Klum s bivšim suprugom, pevačem Silom, ima sinove Henrija i Johana te kćer Lou, a britanski muzičar joj pomogao u vaspitanju njene kćeri Leni koju je dobila u vezi s italijanskim preduzetnikom,Flavijom Brijatoreom.Hajdi i Sil bili su u braku od 2005. do 2014. godine, a Sil je čak i zakonski usvojio Leni.

(Kurir.rs/Najžena)

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