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Legendarna pevačica Boni Tajler preminula je u 75. godini nakon što je podvrgnuta hitnoj operaciji u Portugaliji. Već mesecima je imala zdravstvene probleme.

Kultna pevačica preminula je samo nekoliko nedelja nakon što je podvrgnuta hitnoj operaciji i stavljena u komu. U saopštenju koje je danas objavljeno na veb-sajtu pevačice potvrđeno je da je legendarna umetnica preminula sinoć nakon bolesti.

Preminila Boni Tajler:

1/6 Vidi galeriju Boni Tajler Foto: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia

Sada je otkrivena i potresna poslednja javna fotografija Boni. Dirljivi snimak prikazuje zvezdu pored izvođačice Moli Roberts u dvorani „O2 Šepards Buš Empajer” u zapadnom Londonu.

Moli – koja je izjavila da joj je bila „čast” što nastupa iste večeri – otvorila je koncert pre nego što je Boni izašla na scenu u prestonici 19. marta. Koncert u Šepards Bušu trebalo je da bude njeno pretposlednje veče na turneji, pošto je Boni takođe trebala da nastupi u Kardifu 21. marta – što je odloženo zbog „nepredviđenih okolnosti”.

Boni, koja je rođena kao Gejnor Hopkins u Skuenu blizu Nita u južnom Velsu, hitno je prebačena u bolnicu u Portugaliji sa perforacijom creva u aprilu. Pevačica je potom stavljena u indukovanu komu nakon nekoliko dana provedenih u bolnici „Faro”, pre nego što je prebačena na odeljenje intenzivne nege.

Boni se kasnije probudila iz kome 15. juna, ali je navodno pretrpela ozbiljnu infekciju nakon operacije. Kompletno saopštenje na pevačicinom veb-sajtu glasi:

Boni Tajler, 1979. godine Foto: kpa / United Archives / Profimedia

„Bonina porodica i tim sa slomljenim srcem saopštavaju da je Boni neočekivano preminula sinoć u bolnici u Portugaliji usled bolesti od koje se lečila. Izdaćemo dalje saopštenje uskoro, ali za sada molimo za privatnost kako bismo se suočili sa ovom tragedijom.”

Pop zvezda se prvobitno proslavila 1977. godine sa svojim albumom The World Starts Tonight. Ali, globalnu slavu je stekla 1983. godine sa svojim hitom koji je pokorio top-liste, „Total Eclipse Of The Heart”.

Nakon toga je ostvarila još četiri hita u prvih deset, uključujući „It’s A Heartache” i „Holding Out For A Hero”. Pevačica, koja je od 1973. godine bila u braku sa investitorom za nekretnine Robertom Salivanom, takmičila se na Pesmi Evrovizije za Veliku Britaniju 2013. godine. Takmičenje je završila na 19. mestu sa svojom pesmom „Believe In Me”.

U 2021. godini objavila je svoj 18. studijski album, The Best Is Yet To Come. Iste godine, legenda osamdesetih se otvorila o starenju i pripisala svoj izgled redovnim injekcijama botoksa.

Rekla je: „Idem na botoks dvaput godišnje, već mnogo godina, draga. Nisam imala priliku od pretprošlog Božića. Ali dobro se držim. Prilično sam fit za svoje godine, hvala Bogu. I nikada se neću penzionisati. Gledam Toma Džonsa. On je neverovatan. Glas mu je jak kao i uvek a stariji je od mene deset godina.”

Boni je zaradila tri nominacije za nagradu Gremi tokom svoje bogate karijere duge pet decenija, a 2023. godine odlikovana je ordenom MBE (Član Reda Britanske imperije) za doprinos muzici.

Svoj poslednji javni nastup imala je u dvorani „O2 Šepards Buš Empajer” u Londonu, gde je pevala pred hiljadama obožavalaca u martu. U aprilu je počela da oseća jak bol u stomaku ubrzo nakon dolaska u Portugaliju, gde ima drugu kuću, a nakon pregleda u Londonu. U maju je saopšteno da je Boni hitno prebačena u bolnicu sa ozbiljnim rascepom na crevima i da je morala na hitnu operaciju.